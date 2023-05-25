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Пентагон оценил военную помощь Украине в 65 миллиардов долларов
Пентагон оценил военную помощь Украине в 65 миллиардов долларов - РИА Новости, 25.05.2023
Пентагон оценил военную помощь Украине в 65 миллиардов долларов
США вместе с союзниками оказали или намерены оказать Украине совокупную военную помощь на 65 миллиардов долларов, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T15:14
2023-05-25T15:14
2023-05-25T17:55
специальная военная операция на украине
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ллойд остин
пентагон
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ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. США вместе с союзниками оказали или намерены оказать Украине совокупную военную помощь на 65 миллиардов долларов, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.Он проводит в виртуальном режиме 12-ю встречу контактной группы по Украине, которая объединяет несколько десятков стран."В совокупности контактная группа приняла на себя обязательства оказать оборонное содействие почти на 65 миллиардов долларов", - сказал Остин. Украинская сторона, по его словам, на встрече представлена министром обороны Алексеем Резниковым."Самым важным" компонентом военной помощи Остин назвал средства ПВО наземного базирования, но напомнил также о поставках бронетехники, подготовке девяти "моторизированных и механизированных бригад", планах начать "в ближайшие недели" переучивание украинских летчиков на американские истребители F-16.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, министерство обороны сша, ллойд остин, пентагон
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Пентагон оценил военную помощь Украине в 65 миллиардов долларов
Остин: США и союзники предоставили военную помощь Украине на 65 миллиардов долларов