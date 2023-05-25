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Пентагон оценил военную помощь Украине в 65 миллиардов долларов - РИА Новости, 25.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:14 25.05.2023 (обновлено: 17:55 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/ukraina-1874111521.html
Пентагон оценил военную помощь Украине в 65 миллиардов долларов
Пентагон оценил военную помощь Украине в 65 миллиардов долларов - РИА Новости, 25.05.2023
Пентагон оценил военную помощь Украине в 65 миллиардов долларов
США вместе с союзниками оказали или намерены оказать Украине совокупную военную помощь на 65 миллиардов долларов, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T15:14
2023-05-25T17:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
министерство обороны сша
ллойд остин
пентагон
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ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. США вместе с союзниками оказали или намерены оказать Украине совокупную военную помощь на 65 миллиардов долларов, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.Он проводит в виртуальном режиме 12-ю встречу контактной группы по Украине, которая объединяет несколько десятков стран."В совокупности контактная группа приняла на себя обязательства оказать оборонное содействие почти на 65 миллиардов долларов", - сказал Остин. Украинская сторона, по его словам, на встрече представлена министром обороны Алексеем Резниковым."Самым важным" компонентом военной помощи Остин назвал средства ПВО наземного базирования, но напомнил также о поставках бронетехники, подготовке девяти "моторизированных и механизированных бригад", планах начать "в ближайшие недели" переучивание украинских летчиков на американские истребители F-16.
https://ria.ru/20230524/oborudovanie-1873971579.html
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, ллойд остин, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Министерство обороны США, Ллойд Остин, Пентагон
Пентагон оценил военную помощь Украине в 65 миллиардов долларов

Остин: США и союзники предоставили военную помощь Украине на 65 миллиардов долларов

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. США вместе с союзниками оказали или намерены оказать Украине совокупную военную помощь на 65 миллиардов долларов, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
Он проводит в виртуальном режиме 12-ю встречу контактной группы по Украине, которая объединяет несколько десятков стран.
"В совокупности контактная группа приняла на себя обязательства оказать оборонное содействие почти на 65 миллиардов долларов", - сказал Остин. Украинская сторона, по его словам, на встрече представлена министром обороны Алексеем Резниковым.
"Самым важным" компонентом военной помощи Остин назвал средства ПВО наземного базирования, но напомнил также о поставках бронетехники, подготовке девяти "моторизированных и механизированных бригад", планах начать "в ближайшие недели" переучивание украинских летчиков на американские истребители F-16.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАМинистерство обороны СШАЛлойд ОстинПентагон
 
 
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