https://ria.ru/20230525/ukraina-1874109636.html

В Кремле считают, что киевский режим можно назвать террористическим

В Кремле считают, что киевский режим можно назвать террористическим - РИА Новости, 25.05.2023

В Кремле считают, что киевский режим можно назвать террористическим

Киевский режим приемлет террористические методы, его можно называть террористическим режимом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T15:10

2023-05-25T15:10

2023-05-25T15:20

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871070951_0:0:3218:1810_1920x0_80_0_0_1985c7d816f5c2193ea916d2f266f7a4.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Киевский режим приемлет террористические методы, его можно называть террористическим режимом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Очевидно, что сам киевский режим приемлет террористические методы. Так и надо, наверное, его называть - террористическим режимом, если режим это приемлет", - сказал он в интервью Первому каналу. "Получается, что, поддерживая киевский режим, де-факто и де-юре и Вашингтон, и Лондон, и Париж, и Берлин, и другие столицы коллективного Запада поддерживают террористические методы работы", - добавил он.Ранее заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью Welt, что президент РФ Владимир Путин находится во главе списка целей его ведомства.

https://ria.ru/20230523/drg-1873613606.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр