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В Кремле считают, что киевский режим можно назвать террористическим - РИА Новости, 25.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:10 25.05.2023 (обновлено: 15:20 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/ukraina-1874109636.html
В Кремле считают, что киевский режим можно назвать террористическим
В Кремле считают, что киевский режим можно назвать террористическим - РИА Новости, 25.05.2023
В Кремле считают, что киевский режим можно назвать террористическим
Киевский режим приемлет террористические методы, его можно называть террористическим режимом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T15:10
2023-05-25T15:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Киевский режим приемлет террористические методы, его можно называть террористическим режимом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Очевидно, что сам киевский режим приемлет террористические методы. Так и надо, наверное, его называть - террористическим режимом, если режим это приемлет", - сказал он в интервью Первому каналу. "Получается, что, поддерживая киевский режим, де-факто и де-юре и Вашингтон, и Лондон, и Париж, и Берлин, и другие столицы коллективного Запада поддерживают террористические методы работы", - добавил он.Ранее заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью Welt, что президент РФ Владимир Путин находится во главе списка целей его ведомства.
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безопасность, россия, украина, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле считают, что киевский режим можно назвать террористическим

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что киевский режим можно назвать террористическим

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец
Водовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Водовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Киевский режим приемлет террористические методы, его можно называть террористическим режимом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Очевидно, что сам киевский режим приемлет террористические методы. Так и надо, наверное, его называть - террористическим режимом, если режим это приемлет", - сказал он в интервью Первому каналу. "Получается, что, поддерживая киевский режим, де-факто и де-юре и Вашингтон, и Лондон, и Париж, и Берлин, и другие столицы коллективного Запада поддерживают террористические методы работы", - добавил он.
Ранее заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью Welt, что президент РФ Владимир Путин находится во главе списка целей его ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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