https://ria.ru/20230525/ukraina-1874109636.html
В Кремле считают, что киевский режим можно назвать террористическим
В Кремле считают, что киевский режим можно назвать террористическим - РИА Новости, 25.05.2023
В Кремле считают, что киевский режим можно назвать террористическим
Киевский режим приемлет террористические методы, его можно называть террористическим режимом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T15:10
2023-05-25T15:10
2023-05-25T15:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Киевский режим приемлет террористические методы, его можно называть террористическим режимом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Очевидно, что сам киевский режим приемлет террористические методы. Так и надо, наверное, его называть - террористическим режимом, если режим это приемлет", - сказал он в интервью Первому каналу. "Получается, что, поддерживая киевский режим, де-факто и де-юре и Вашингтон, и Лондон, и Париж, и Берлин, и другие столицы коллективного Запада поддерживают террористические методы работы", - добавил он.Ранее заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью Welt, что президент РФ Владимир Путин находится во главе списка целей его ведомства.
https://ria.ru/20230523/drg-1873613606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, украина, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле считают, что киевский режим можно назвать террористическим
Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что киевский режим можно назвать террористическим