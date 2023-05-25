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СМИ: Россия разрушила главный миф Украины - РИА Новости, 25.05.2023
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14:04 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/ukraina-1874088732.html
СМИ: Россия разрушила главный миф Украины
СМИ: Россия разрушила главный миф Украины - РИА Новости, 25.05.2023
СМИ: Россия разрушила главный миф Украины
Разрушенный Россией миф о "крепости Артемовска" может привести к восстанию Вооруженных сил Украины против президента страны Владимира Зеленского, пишет издание... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T14:04
2023-05-25T14:04
в мире
артемовск
киев
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Разрушенный Россией миф о "крепости Артемовска" может привести к восстанию Вооруженных сил Украины против президента страны Владимира Зеленского, пишет издание Advance."Чтобы придать своей легенде осмысленность, Зеленскому пришлось сотворить из Артемовска миф. И ему это удалось, так что даже образованные политики на Западе, как малые дети, поверили в сказки о каком-то "непреодолимом сопротивлении"", — говорится в статье.С освобождением Артемовска российские войска разрушили миф Киева о "крепости сопротивления" в этом городе, утверждает автор.Цель его создания заключалась в том, чтобы показать Западу, что Украина все еще может противостоять российской армии, и таким образом заполучить больше поддержки и вооружения.Город сыграл очень важную пиар-роль для Киева, но теперь Зеленский находится на перепутье и ему нужно сделать важный выбор, поскольку его собственная армия может восстать против него из-за этого поражения, указал обозреватель.&quot;Киеву придется выложить все карты на стол, если их у него достаточно. В противном случае он будет вынужден искать возможности сесть за стол переговоров вместо карточного, так как российские силы после Артемовска могут продолжить продвигаться вперед, а Владимир Зеленский не сможет их еще долго сдерживать. Точнее он бы и мог, но украинские войска, которые много месяцев кормят мифом о непреодолимом сопротивлении &quot;крепости Артемовска&quot;, могут взбунтоваться против нынешних политических властей&quot;, — подытожил автор.Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что к полудню 20 мая российские силы установили контроль над Артемовском после более чем 220 дней боевых действий, в которых были задействованы бойцы его компании.Позднее, в ночь на 21 мая, Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий ЧВК при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск ВС освобождение города завершено.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230525/zelenskiy-1874062623.html
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в мире, артемовск, киев, россия, владимир зеленский
В мире, Артемовск, Киев, Россия, Владимир Зеленский
СМИ: Россия разрушила главный миф Украины

Advance: ВСУ могут восстать против Зеленского после разрушения мифа "крепости Артемовска"

© AP Photo / LIBKOSРаненый украинский солдат в пункте медицинской помощи под Артемовском
Раненый украинский солдат в пункте медицинской помощи под Артемовском - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© AP Photo / LIBKOS
Раненый украинский солдат в пункте медицинской помощи под Артемовском. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Разрушенный Россией миф о "крепости Артемовска" может привести к восстанию Вооруженных сил Украины против президента страны Владимира Зеленского, пишет издание Advance.
"Чтобы придать своей легенде осмысленность, Зеленскому пришлось сотворить из Артемовска миф. И ему это удалось, так что даже образованные политики на Западе, как малые дети, поверили в сказки о каком-то "непреодолимом сопротивлении"", — говорится в статье.
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С освобождением Артемовска российские войска разрушили миф Киева о "крепости сопротивления" в этом городе, утверждает автор.
Цель его создания заключалась в том, чтобы показать Западу, что Украина все еще может противостоять российской армии, и таким образом заполучить больше поддержки и вооружения.
Город сыграл очень важную пиар-роль для Киева, но теперь Зеленский находится на перепутье и ему нужно сделать важный выбор, поскольку его собственная армия может восстать против него из-за этого поражения, указал обозреватель.
«

"Киеву придется выложить все карты на стол, если их у него достаточно. В противном случае он будет вынужден искать возможности сесть за стол переговоров вместо карточного, так как российские силы после Артемовска могут продолжить продвигаться вперед, а Владимир Зеленский не сможет их еще долго сдерживать. Точнее он бы и мог, но украинские войска, которые много месяцев кормят мифом о непреодолимом сопротивлении "крепости Артемовска", могут взбунтоваться против нынешних политических властей", — подытожил автор.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что к полудню 20 мая российские силы установили контроль над Артемовском после более чем 220 дней боевых действий, в которых были задействованы бойцы его компании.
Позднее, в ночь на 21 мая, Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий ЧВК при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск ВС освобождение города завершено.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреАртемовскКиевРоссияВладимир Зеленский
 
 
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