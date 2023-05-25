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Несколько регионов Украины остались без электричества - РИА Новости, 25.05.2023
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13:02 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/ukraina-1874068139.html
Несколько регионов Украины остались без электричества
Несколько регионов Украины остались без электричества - РИА Новости, 25.05.2023
Несколько регионов Украины остались без электричества
Часть потребителей Киевской области и еще семи регионов остались без электричества из-за нарушений в энергосистеме, сообщили в четверг в украинском министерстве РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T13:02
2023-05-25T13:02
киевская область
черновицкая область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Часть потребителей Киевской области и еще семи регионов остались без электричества из-за нарушений в энергосистеме, сообщили в четверг в украинском министерстве энергетики. "В результате ночного массированного обстрела повреждена сетевая инфраструктура в Черновицкой области, из-за погодных условий обесточено более 100 населенных пунктов в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях", - говорится в сообщении на сайте министерства. Уточняется, что в Черновицкой области зафиксировано повреждение линий электропередач, из-за чего обесточены потребители в одном из районов региона. Отмечается, что по причине технологических нарушений произошли временные отключения электроснабжения в Николаевской и Одесской областях. Также из-за неблагоприятных погодных условий было обесточено в Днепропетровской области 73 населенных пункта, из-за сильных гроз были отключения потребителей в Кировоградской и в подконтрольной Киеву части Запорожской области. В Киевской области без света остаются 3,2 тысячи потребителей. Продолжаются восстановительные работы. Кроме этого, из-за обстрелов также без света остается часть потребителей в Сумской, Харьковской, Черниговской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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киевская область
черновицкая область
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киевская область, черновицкая область, украина, вооруженные силы рф
Киевская область, Черновицкая область, Украина, Вооруженные силы РФ
Несколько регионов Украины остались без электричества

Киевская область и еще семь регионов Украины остались без электричества

© AP Photo / Emilio MorenattiЛюди идут по улице во время отключения электроэнергии в Киевской области
Люди идут по улице во время отключения электроэнергии в Киевской области - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Люди идут по улице во время отключения электроэнергии в Киевской области. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Часть потребителей Киевской области и еще семи регионов остались без электричества из-за нарушений в энергосистеме, сообщили в четверг в украинском министерстве энергетики.
«
"В результате ночного массированного обстрела повреждена сетевая инфраструктура в Черновицкой области, из-за погодных условий обесточено более 100 населенных пунктов в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Уточняется, что в Черновицкой области зафиксировано повреждение линий электропередач, из-за чего обесточены потребители в одном из районов региона. Отмечается, что по причине технологических нарушений произошли временные отключения электроснабжения в Николаевской и Одесской областях. Также из-за неблагоприятных погодных условий было обесточено в Днепропетровской области 73 населенных пункта, из-за сильных гроз были отключения потребителей в Кировоградской и в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
В Киевской области без света остаются 3,2 тысячи потребителей. Продолжаются восстановительные работы. Кроме этого, из-за обстрелов также без света остается часть потребителей в Сумской, Харьковской, Черниговской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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