https://ria.ru/20230525/ukraina-1874067365.html

В Киеве раскритиковали слова Орбана о невозможности победы Украины

В Киеве раскритиковали слова Орбана о невозможности победы Украины - РИА Новости, 25.05.2023

В Киеве раскритиковали слова Орбана о невозможности победы Украины

Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква раскритиковал слова премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина не сможет победить РФ на поле боя,... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T13:01

2023-05-25T13:01

2023-05-25T13:01

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

виктор орбан

вооруженные силы украины

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква раскритиковал слова премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина не сможет победить РФ на поле боя, заявив, что не знает, когда венгерский премьер стал "очень хорошим военным экспертом". Ранее Орбан заявил, что Украина не сможет победить на поле боя без прямого участия войск НАТО, поэтому вместо эскалации конфликта надо переходить к его мирному урегулированию. "Может я что-то пропустил, может премьер (Венгрии - ред.) стал очень хорошим военным экспертом и знает потенциал украинских вооруженных сил, и, может, очень-очень хорошо знает потенциал российских вооруженных сил", - ответил Жовква в интервью агентству Блумберг на просьбу прокомментировать слова Орбана. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230523/orban-1873576489.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, виктор орбан, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр