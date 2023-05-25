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В Киеве заявили, что ЕС и НАТО никогда не будут полноценными без Украины - РИА Новости, 25.05.2023
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11:12 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/ukraina-1874033889.html
В Киеве заявили, что ЕС и НАТО никогда не будут полноценными без Украины
В Киеве заявили, что ЕС и НАТО никогда не будут полноценными без Украины - РИА Новости, 25.05.2023
В Киеве заявили, что ЕС и НАТО никогда не будут полноценными без Украины
Без Украины ЕС и НАТО никогда не будут полноценными, заявил спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук во время выступления перед депутатским корпусом сейма РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T11:12
2023-05-25T11:12
в мире
украина
руслан стефанчук
евросоюз
нато
верховная рада украины
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Без Украины ЕС и НАТО никогда не будут полноценными, заявил спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук во время выступления перед депутатским корпусом сейма и сената Польши. "Свободный мир должен понять, что без Украины Европейский союз и Североатлантический альянс никогда не будут полноценными", - заявил он во время выступления. Стефанчук также поблагодарил сенат Польши за резолюцию по поддержке ускоренного вступления Украины в НАТО и предоставление Киеву гарантий безопасности до вступления в альянс. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем. По его словам, "всем ясно, что в обозримом будущем этого (вступления Украины в НАТО - ред.) не произойдет". Канцлер Германии отмечал, что критерии НАТО включают целый ряд условий, которые Украина "в настоящее время не может выполнить". Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в январе, что у Киева есть "амбициозный план" по вступлению страны в ЕС в течение двух лет. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20230419/nato-1866303221.html
https://ria.ru/20230517/vybor-1872289535.html
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в мире, украина, руслан стефанчук, евросоюз, нато, верховная рада украины
В мире, Украина, Руслан Стефанчук, Евросоюз, НАТО, Верховная Рада Украины
В Киеве заявили, что ЕС и НАТО никогда не будут полноценными без Украины

Спикер Рады Стефанчук заявил, что ЕС и НАТО никогда не будут полноценными без Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРуслан Стефанчук
Руслан Стефанчук - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Руслан Стефанчук. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Без Украины ЕС и НАТО никогда не будут полноценными, заявил спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук во время выступления перед депутатским корпусом сейма и сената Польши.
"Свободный мир должен понять, что без Украины Европейский союз и Североатлантический альянс никогда не будут полноценными", - заявил он во время выступления. Стефанчук также поблагодарил сенат Польши за резолюцию по поддержке ускоренного вступления Украины в НАТО и предоставление Киеву гарантий безопасности до вступления в альянс.
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Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем. По его словам, "всем ясно, что в обозримом будущем этого (вступления Украины в НАТО - ред.) не произойдет". Канцлер Германии отмечал, что критерии НАТО включают целый ряд условий, которые Украина "в настоящее время не может выполнить".
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в январе, что у Киева есть "амбициозный план" по вступлению страны в ЕС в течение двух лет.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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В миреУкраинаРуслан СтефанчукЕвросоюзНАТОВерховная Рада Украины
 
 
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