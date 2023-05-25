https://ria.ru/20230525/ukraina-1874033889.html

В Киеве заявили, что ЕС и НАТО никогда не будут полноценными без Украины

В Киеве заявили, что ЕС и НАТО никогда не будут полноценными без Украины - РИА Новости, 25.05.2023

В Киеве заявили, что ЕС и НАТО никогда не будут полноценными без Украины

Без Украины ЕС и НАТО никогда не будут полноценными, заявил спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук во время выступления перед депутатским корпусом сейма РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T11:12

2023-05-25T11:12

2023-05-25T11:12

в мире

украина

руслан стефанчук

евросоюз

нато

верховная рада украины

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Без Украины ЕС и НАТО никогда не будут полноценными, заявил спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук во время выступления перед депутатским корпусом сейма и сената Польши. "Свободный мир должен понять, что без Украины Европейский союз и Североатлантический альянс никогда не будут полноценными", - заявил он во время выступления. Стефанчук также поблагодарил сенат Польши за резолюцию по поддержке ускоренного вступления Украины в НАТО и предоставление Киеву гарантий безопасности до вступления в альянс. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем. По его словам, "всем ясно, что в обозримом будущем этого (вступления Украины в НАТО - ред.) не произойдет". Канцлер Германии отмечал, что критерии НАТО включают целый ряд условий, которые Украина "в настоящее время не может выполнить". Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в январе, что у Киева есть "амбициозный план" по вступлению страны в ЕС в течение двух лет. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20230419/nato-1866303221.html

https://ria.ru/20230517/vybor-1872289535.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, руслан стефанчук, евросоюз, нато, верховная рада украины