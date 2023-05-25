https://ria.ru/20230525/ucheniya-1874057306.html

Южная Корея и США завершили первый этап крупнейших в истории учений

Южная Корея и США завершили первый этап крупнейших в истории учений - РИА Новости, 25.05.2023

Южная Корея и США завершили первый этап крупнейших в истории учений

Южная Корея и США в четверг провели первые из пяти стрельб рамках крупнейших в истории совместных комбинированных военных учений с боевыми стрельбами, передаёт... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T12:26

2023-05-25T12:26

2023-05-25T13:02

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ПХОЧХОН, 25 мая – РИА Новости. Южная Корея и США в четверг провели первые из пяти стрельб рамках крупнейших в истории совместных комбинированных военных учений с боевыми стрельбами, передаёт корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось, что Южная Корея и США в четверг проводят крупнейшие в истории совместные учения с боевыми стрельбами на фоне празднования 70-й годовщины альянса двух стран в этом году и активизации усилий по укреплению сдерживания Северной Кореи. Первые за шесть лет подобные учения проводились на полигоне в Пхочхоне. В ходе учений на военном полигоне Сынчжин, расположенном всего в 30 км от военно-демаркационной линии, разделяющей Южную и Северную Корею, объединённые силы Южной Кореи и США, а также комбинированные силы всех родов войск южнокорейской армии отработали действия по нанесению "ударов возмездия и сокрушению" условного врага в случае совершения им вооружённых провокаций. В первой части манёвров после демонстрации видеороликов о возможностях Южной Кореи и США по расширенному сдерживанию ракетно-ядерных угроз КНДР, войска союзников открыли массированный огонь, имитируя отражение конвенциональной атаки наступающего противника. А во второй части отработали контратакующие действия с устранением препятствий с помощью беспилотных роботизированных комплексов, дальнейшим продвижением и захватом обозначенных позиций. К просмотру нынешних учений помимо членов южнокорейского правительства, военных, депутатов парламента и представителей ОПК были также приглашены блогеры, специализирующихся на военной тематике и более 1500 гражданских наблюдателей. Согласно южнокорейскому министерству обороны, это сделано для повышения доверия к армии, которая готова проводить реальные военные операции в ответ на различные сценарии "ассиметриченых угроз" со стороны Северной Кореи, а также в случае начала боевых действий. Аналогичные учения на полигоне Сынчжин пройдут 2, 7, 12 и 15 июня. Подобные крупномасштабные учения с боевыми стрельбами начали проводиться ещё в июне 1977 года, и с тех организовывались уже 11 раз. За последними учениями 2015 и 2017 гг. лично наблюдал президент страны.

https://ria.ru/20230525/razryadka-1874000981.html

https://ria.ru/20230521/kndr-1873199598.html

южная корея

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, южная корея, сша