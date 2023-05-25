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Контроль над ядерным оружием в Белоруссии останется у России, заявили в МИД

Контроль над ядерным оружием в Белоруссии останется у России, заявили в МИД - РИА Новости, 25.05.2023

Контроль над ядерным оружием в Белоруссии останется у России, заявили в МИД

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью РИА Новости сообщил, что Белоруссия присоединилась к ДНЯО в качестве государства, не обладающего ядерным оружием,... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T13:30

2023-05-25T13:30

2023-05-25T14:26

россия

белоруссия

михаил галузин

нато

в мире

ядерное оружие

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью РИА Новости сообщил, что Белоруссия присоединилась к ДНЯО в качестве государства, не обладающего ядерным оружием, передача контроля над ядерными вооружениями от российской стороны к белорусской не происходит, и всё соответствует международно-правовым обязательствам. "Осуществляемые меры полностью соответствуют и нашим международно-правовым обязательствам. Прежде всего, это относится к Договору о нераспространении ядерного оружия", - сказал замглавы российского МИД. Отмечается, что и в части соблюдения Будапештского меморандума никаких противоречий нет. "В соответствии с этим документом Белоруссия присоединилась к ДНЯО в качестве государства, не обладающего ядерным оружием. Таковым она и остается. Передача контроля над ядерными вооружениями от российской стороны к белорусской не происходит", - заявил Галузин. Он напомнил, что концепция безопасности Союзного государства "в настоящий момент находится в процессе разработки". "Ее положения, разумеется, будут хорошо "стыковаться" с прилагаемыми Москвой и Минском усилиями по укреплению общей обороноспособности", - добавил замглавы МИД РФ. Высказываясь в целом, Михаил Галузин указал, что "меры по обеспечению безопасности Союзного государства, принимаемые Россией и Белоруссией в военно-ядерной сфере, являются вынужденной реакцией на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и на коренные изменения, которые произошли за последнее время в ключевых параметрах европейской безопасности". "Как известно, страны альянса, открыто стремящиеся нанести России "стратегическое поражение", "официально" объявили себя "ядерным альянсом" и продолжают активно развивать практику "совместных ядерных миссий". Эта практика опирается на ядерное оружие США, развернутое на передовых базах в Европе и Турции, откуда оно может оперативно поражать стратегические цели на территории России и Белоруссии", - напомнил он. При этом, по словам замглавы МИД РФ, "натовцы все активнее выступают по ядерным делам единым антироссийским фронтом, а отдельные страны блока настойчиво поднимают вопрос о продвижении ядерной инфраструктуры еще ближе к рубежам Союзного государства", - добавил он. По словам Галузина, "в отличие от США, Россия и Белоруссия, реагируя на обострение угроз своей безопасности, взаимодействуют в ядерной сфере на своей собственной территории – строго в рамках Союзного государства". "В соответствии с подходами, изложенными в установочных документах нашего интеграционного объединения, включая военную доктрину Союзного государства, его территория образует единое оборонное пространство", - заметил он. Отвечая на вопрос, будет ли размещаться ТЯО в Белоруссии на постоянной основе, или Москва может вывести его, когда сочтет нужным, замглавы МИД РФ заявил, что "в части, не противоречащей имеющимся международным обязательствам, Россия и Белоруссия в принципе действовали, действуют и будут действовать при обеспечении своей безопасности так, как сами сочтут нужным". "В отличие от той же НАТО, где абсолютно все решения подчинены все более неприкрытому диктату США, мы сами для себя решаем что, как и когда предпринимать", - добавил он. Замглавы МИД РФ считает, что "в сложившихся обстоятельствах даже сама постановка вопроса" гипотетически возможна "только в случае отказа США и НАТО от вредоносного курса на целенаправленный подрыв безопасности России и Белоруссии". "Прежде всего, должен быть обеспечен полный вывод всего американского ядерного оружия на территорию США с ликвидацией соответствующей инфраструктуры в Европе", - заключил Галузин. Читайте полный текст интервью Михаила Галузина >>

https://ria.ru/20230525/oruzhie-1874030570.html

https://ria.ru/20230525/yadernyy-1874011317.html

https://ria.ru/20230525/provokatsiya-1874059474.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, белоруссия, михаил галузин, нато, в мире, ядерное оружие, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)