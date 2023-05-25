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В Дагестане туристка упала с обрыва - РИА Новости, 25.05.2023
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Туризм
 
13:54 25.05.2023 (обновлено: 16:07 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/turistka-1874083626.html
В Дагестане туристка упала с обрыва
В Дагестане туристка упала с обрыва - РИА Новости, 25.05.2023
В Дагестане туристка упала с обрыва
Туристка из Екатеринбурга получила множественные переломы при падении с обрыва смотровой площадки в дагестанском селе Гамсутль, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T13:54
2023-05-25T16:07
туризм
туризм
новости - туризм
екатеринбург
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гунибский район
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МАХАЧКАЛА, 25 мая — РИА Новости. Туристка из Екатеринбурга получила множественные переломы при падении с обрыва смотровой площадки в дагестанском селе Гамсутль, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по республике Тамила Газимагомедова.&quot;В селе Гамсутль Гунибского района с небольшого обрыва упала девушка 1983 года рождения. &lt;...&gt; По предварительной информации, у пострадавшей имеются множественные переломы, перелом основания черепа. Не в сознании&quot;, — сообщила собеседница агентства.Пострадавшая состояла в группе из 18 человек, приехавших на экскурсию. На место направили спасателей и бригаду скорой помощи. "(Туристку. — Прим. ред.) планируется забрать вертолетом санавиации", — добавила Газимагомедова.По данным пресс-службы Минздрава Дагестана, медики и спасатели с трудом добрались до пострадавшей по горным тропинкам. Сейчас одновременно проводятся лечебные процедуры и максимально щадящая эвакуация девушки до ближайшего медучреждения. Затем пострадавшую планируют вертолетом транспортировать в республиканский стационар.
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туризм, новости - туризм, екатеринбург, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гунибский район, республика дагестан
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Екатеринбург, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гунибский район, Республика Дагестан
В Дагестане туристка упала с обрыва

В дагестанском селе Гамсутль туристка из Екатеринбурга упала с обрыва смотровой площадки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 25 мая — РИА Новости. Туристка из Екатеринбурга получила множественные переломы при падении с обрыва смотровой площадки в дагестанском селе Гамсутль, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по республике Тамила Газимагомедова.
«

"В селе Гамсутль Гунибского района с небольшого обрыва упала девушка 1983 года рождения. <...> По предварительной информации, у пострадавшей имеются множественные переломы, перелом основания черепа. Не в сознании", — сообщила собеседница агентства.

Пострадавшая состояла в группе из 18 человек, приехавших на экскурсию. На место направили спасателей и бригаду скорой помощи.
"(Туристку. — Прим. ред.) планируется забрать вертолетом санавиации", — добавила Газимагомедова.
По данным пресс-службы Минздрава Дагестана, медики и спасатели с трудом добрались до пострадавшей по горным тропинкам.
Сейчас одновременно проводятся лечебные процедуры и максимально щадящая эвакуация девушки до ближайшего медучреждения. Затем пострадавшую планируют вертолетом транспортировать в республиканский стационар.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмЕкатеринбургРоссияПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гунибский районРеспублика Дагестан
 
 
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