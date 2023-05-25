https://ria.ru/20230525/tsru-1874050177.html

"Вы готовы?" Ветеран ЦРУ раскрыл новые возможности России на Украине

"Вы готовы?" Ветеран ЦРУ раскрыл новые возможности России на Украине - РИА Новости, 25.05.2023

"Вы готовы?" Ветеран ЦРУ раскрыл новые возможности России на Украине

Поставки самолетов F-16 не смогут повлиять на обстановку на Украине, сложившуюся в пользу Москвы после освобождения российскими силами Артемовска, заявил в... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T12:03

2023-05-25T12:03

2023-05-25T12:27

в мире

артемовск

украина

киев

центральное разведывательное управление (цру)

f-16

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Поставки самолетов F-16 не смогут повлиять на обстановку на Украине, сложившуюся в пользу Москвы после освобождения российскими силами Артемовска, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.По его словам, занятие Артемовска может открыть для сторон возможность переговоров, однако США намерены и дальше нагнетать конфликтную обстановку, в том числе и запоздалыми поставками более современного вооружения Киеву."Слишком поздно, у русских теперь есть возможность, переместившись за Артемовск, занять остальную часть Украины в верховьях реки и затем сказать: хорошо, теперь вы готовы к добросовестным переговорам? Потому что мы можем пойти дальше, если вы хотите, но мы бы предпочли не обременять себя ситуацией типа иракской, мы остановимся на время, мы даже будем вести переговоры, может быть, но нам нужны гарантии, что вы не собираетесь нападать на нас снова", — пояснил Макговерн.В четверг американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Киев на фоне больших потерь среди профессиональных войск отправлял в Артемовск необученных мобилизованных, стремясь сохранить для наступления более опытных военных с предоставленным Западом снаряжением.

https://ria.ru/20230525/artemovsk-1873997396.html

артемовск

украина

киев

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, артемовск, украина, киев, центральное разведывательное управление (цру), f-16