https://ria.ru/20230525/tsel-1873985329.html

Американский офицер рассказал о проблеме из-за попыток навредить России

Американский офицер рассказал о проблеме из-за попыток навредить России - РИА Новости, 25.05.2023

Американский офицер рассказал о проблеме из-за попыток навредить России

Цель Вашингтона — навредить России посредством украинского конфликта, заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис в интервью Youtube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T04:30

2023-05-25T04:30

2023-05-25T11:03

в мире

сша

украина

вашингтон (штат)

ллойд остин

нато

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873207329_205:338:3071:1950_1920x0_80_0_0_3d0b7d6a992772a6228e0a548591aa3b.jpg

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Цель Вашингтона — навредить России посредством украинского конфликта, заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис в интервью Youtube-каналу Judging Freedom."Наша задача, процитирую: "навредить России", — это вопиющий случай для меня и большая проблема для меня как человека, так как это происходит ценой жизней украинцев", — заявил военный.Так он прокомментировал слова главы Пентагона Ллойда Остина, который назвал "нанесение вреда России" главной целью Вашингтона в поддержке Украины.Дэвис также подчеркнул, что у Белого дома отсутствует какая-либо стратегия по поддержке Украины. По его словам, каждая страна, принимающая участие в конфликте за пределами своей территории, должна получать от этого какую-либо выгоду. Однако США просто "забрасывают" Украину танками и системами Patriot. Подполковник отметил, что "реакционная" помощь Вашингтона пока еще "не разозлила" Москву, и именно поэтому он решился заявить об отправке Киеву истребителей."Нет цели, нет стратегии <...>, просто продолжаем сгребать деньги и снаряжение в мясорубку", — согласился с гостем ведущий программы Эндрю Наполитано.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230525/vybor-1873984152.html

https://ria.ru/20230524/oon-1873947180.html

сша

украина

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, вашингтон (штат), ллойд остин, нато