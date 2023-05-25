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Американский офицер рассказал о проблеме из-за попыток навредить России
Американский офицер рассказал о проблеме из-за попыток навредить России - РИА Новости, 25.05.2023
Американский офицер рассказал о проблеме из-за попыток навредить России
Цель Вашингтона — навредить России посредством украинского конфликта, заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис в интервью Youtube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T04:30
2023-05-25T04:30
2023-05-25T11:03
в мире
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вашингтон (штат)
ллойд остин
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Цель Вашингтона — навредить России посредством украинского конфликта, заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис в интервью Youtube-каналу Judging Freedom."Наша задача, процитирую: "навредить России", — это вопиющий случай для меня и большая проблема для меня как человека, так как это происходит ценой жизней украинцев", — заявил военный.Так он прокомментировал слова главы Пентагона Ллойда Остина, который назвал "нанесение вреда России" главной целью Вашингтона в поддержке Украины.Дэвис также подчеркнул, что у Белого дома отсутствует какая-либо стратегия по поддержке Украины. По его словам, каждая страна, принимающая участие в конфликте за пределами своей территории, должна получать от этого какую-либо выгоду. Однако США просто "забрасывают" Украину танками и системами Patriot. Подполковник отметил, что "реакционная" помощь Вашингтона пока еще "не разозлила" Москву, и именно поэтому он решился заявить об отправке Киеву истребителей."Нет цели, нет стратегии <...>, просто продолжаем сгребать деньги и снаряжение в мясорубку", — согласился с гостем ведущий программы Эндрю Наполитано.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230525/vybor-1873984152.html
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в мире, сша, украина, вашингтон (штат), ллойд остин, нато
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Ллойд Остин, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Американский офицер рассказал о проблеме из-за попыток навредить России
Американский подполковник Дэвис назвал цель США на Украине навредить России вопиющей