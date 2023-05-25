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Минпросвещения РФ прорабатывает возвращение уроков труда в школы
Минпросвещения РФ прорабатывает возвращение уроков труда в школы - РИА Новости, 25.05.2023
Минпросвещения РФ прорабатывает возвращение уроков труда в школы
Минпросвещения России прорабатывает возвращение уроков труда в школы, заявил глава министерства Сергей Кравцов. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T13:20
2023-05-25T13:20
2023-05-25T13:20
год педагога и наставника
общество
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Минпросвещения России прорабатывает возвращение уроков труда в школы, заявил глава министерства Сергей Кравцов. "Мы должны еще посмотреть на урок труда. Мы сейчас прорабатываем, решаем вопрос того, чтобы вернуть урок труда. У нас есть урок технологии в дополнение урока цифровой технологии", - сказал Кравцов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". По его словам, важно даже само название урока - "труда и технологии", из которого следует, что ребята получат возможность "проявить себя, сделать что-то руками своими". Он добавил, что Минпросвещения поддерживает внесенный в Госдуму законопроект, которым предлагается привлечь школьников к участию в общественно-полезном труде. Накануне в ГД был внесен проект, согласно которому предлагается обязать обучающихся участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей. Также предлагается исключить норму о запрете привлечения обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей к труду, не предусмотренному образовательной программой.
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общество
Год педагога и наставника, Общество
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Минпросвещения России прорабатывает возвращение уроков труда в школы, заявил глава министерства Сергей Кравцов.
"Мы должны еще посмотреть на урок труда. Мы сейчас прорабатываем, решаем вопрос того, чтобы вернуть урок труда. У нас есть урок технологии в дополнение урока цифровой технологии", - сказал Кравцов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
По его словам, важно даже само название урока - "труда и технологии", из которого следует, что ребята получат возможность "проявить себя, сделать что-то руками своими".
Он добавил, что Минпросвещения поддерживает внесенный в Госдуму законопроект, которым предлагается привлечь школьников к участию в общественно-полезном труде.
Накануне в ГД был внесен проект, согласно которому предлагается обязать обучающихся участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей. Также предлагается исключить норму о запрете привлечения обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей к труду, не предусмотренному образовательной программой.