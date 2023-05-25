https://ria.ru/20230525/tokaev-1874133408.html

Токаев призвал обеспечить свободу движения товаров в ЕАЭС

Токаев призвал обеспечить свободу движения товаров в ЕАЭС - РИА Новости, 25.05.2023

Токаев призвал обеспечить свободу движения товаров в ЕАЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите ЕАЭС в Москве заявил, что странам-участницам союза следует максимально реализовать все задачи, поставленные... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T16:28

2023-05-25T16:28

2023-05-25T16:28

экономика

казахстан

россия

москва

касым-жомарт токаев

евразийский экономический союз

евразийская экономическая комиссия

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АСТАНА, 25 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите ЕАЭС в Москве заявил, что странам-участницам союза следует максимально реализовать все задачи, поставленные при его создании, особое внимание уделить полноценной реализации первой из четырех свобод – свободе движения товаров. Выступая в четверг в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, казахстанский лидер отметил, что в рамках ЕАЭС реализуются масштабные совместные инфраструктурные проекты, развивается промышленная кооперация, формируется общий рынок услуг, увеличивается доля национальных валют во взаиморасчетах. "Вместе с тем в текущих геоэкономических условиях более полное и эффективное раскрытие потенциала союза, так сказать, "расшивка узких мест" – это наш общий приоритет. Нам предстоит максимально полно реализовать все задачи, поставленные при его создании. Следует честно отметить, что работы впереди много. Прежде всего, речь идет о полноценной реализации первой из четырех свобод – свободе движения товаров", - сказал Токаев. По его словам, это формирование единого, действительно безбарьерного рынка и обеспечение беспрепятственного транзита товаров в третьи страны. Президент Казахстана полагает, что полное достижение этих целей должно стать ключевым направлением работы правительств и Евразийской экономической комиссии. "Уверен, что на данном этапе развития интеграции в этом вопросе мы должны отходить от тактики принятия "точечных решений", ситуативных договоренностей и ручного управления", - добавил он. Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС) – высший орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2023 году РФ председательствует в органах союза.

https://radiosputnik.ria.ru/20230525/eaes-1874129356.html

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Дарья Буймова

экономика, казахстан, россия, москва, касым-жомарт токаев, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия