https://ria.ru/20230525/tnt-1874083395.html

Названы первые участники экстремального реалити на ТНТ "Выжить в Дубае"

Названы первые участники экстремального реалити на ТНТ "Выжить в Дубае" - РИА Новости, 25.05.2023

Названы первые участники экстремального реалити на ТНТ "Выжить в Дубае"

Актриса Анна Хилькевич, блогер Dava (Давид Манукян) и футболист Павел Мамаев присоединились к реалити-шоу на ТНТ "Выжить в Дубае", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T19:28

2023-05-25T19:28

2023-05-25T19:28

шоубиз

тнт (телеканал)

анна хилькевич

давид манукян (dava)

павел воля

оаэ

дубай

павел мамаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874087439_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d5ddf1c57757e70d26f7814fd884ad2b.jpg

МОСКВА, 25 май – РИА Новости. Актриса Анна Хилькевич, блогер Dava (Давид Манукян) и футболист Павел Мамаев присоединились к реалити-шоу на ТНТ "Выжить в Дубае", сообщает пресс-служба телеканала. Хилькевич призналась, что готова к любым трудностям на проекте, ведь она уже снималась в передаче "Звезды в Африке". "Я ожидала, что столкнусь с самыми непростыми ситуациями, что мое пребывание в пустыне может быть максимально дискомфортным: я к этому была готова. Это шоу про борьбу, про слабости и силу", – рассказала актриса. В новом реалити-шоу "Выжить в Дубае" за главный приз в ОАЭ поборются две команды – российских звезд и представителей других профессий, которые впервые окажутся за границей. Игроки будут бороться за право проживать в роскошных апартаментах. Проигравшие окажутся в пустыне без воды. Победитель проекта получит приз в размере десяти миллионов рублей. Вести передачу будут супруги шоумен Павел Воля и спортсменка Ляйсан Утяшева. Съемки "Выжить в Дубае" начались в марте. Все 12 выпусков шоу появятся в эфире в этом году.

https://ria.ru/20230517/tnt-1872383033.html

оаэ

дубай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

тнт (телеканал), анна хилькевич, давид манукян (dava), павел воля, оаэ, дубай, павел мамаев, знаменитости, ляйсан утяшева