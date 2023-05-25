https://ria.ru/20230525/tnt-1874083395.html
Названы первые участники экстремального реалити на ТНТ "Выжить в Дубае"
Названы первые участники экстремального реалити на ТНТ "Выжить в Дубае" - РИА Новости, 25.05.2023
Названы первые участники экстремального реалити на ТНТ "Выжить в Дубае"
Актриса Анна Хилькевич, блогер Dava (Давид Манукян) и футболист Павел Мамаев присоединились к реалити-шоу на ТНТ "Выжить в Дубае", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T19:28
2023-05-25T19:28
2023-05-25T19:28
шоубиз
тнт (телеканал)
анна хилькевич
давид манукян (dava)
павел воля
оаэ
дубай
павел мамаев
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МОСКВА, 25 май – РИА Новости. Актриса Анна Хилькевич, блогер Dava (Давид Манукян) и футболист Павел Мамаев присоединились к реалити-шоу на ТНТ "Выжить в Дубае", сообщает пресс-служба телеканала. Хилькевич призналась, что готова к любым трудностям на проекте, ведь она уже снималась в передаче "Звезды в Африке". "Я ожидала, что столкнусь с самыми непростыми ситуациями, что мое пребывание в пустыне может быть максимально дискомфортным: я к этому была готова. Это шоу про борьбу, про слабости и силу", – рассказала актриса. В новом реалити-шоу "Выжить в Дубае" за главный приз в ОАЭ поборются две команды – российских звезд и представителей других профессий, которые впервые окажутся за границей. Игроки будут бороться за право проживать в роскошных апартаментах. Проигравшие окажутся в пустыне без воды. Победитель проекта получит приз в размере десяти миллионов рублей. Вести передачу будут супруги шоумен Павел Воля и спортсменка Ляйсан Утяшева. Съемки "Выжить в Дубае" начались в марте. Все 12 выпусков шоу появятся в эфире в этом году.
https://ria.ru/20230517/tnt-1872383033.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тнт (телеканал), анна хилькевич, давид манукян (dava), павел воля, оаэ, дубай, павел мамаев, знаменитости, ляйсан утяшева
Шоубиз, ТНТ (телеканал), Анна Хилькевич, Давид Манукян (Dava), Павел Воля, ОАЭ, Дубай, Павел Мамаев, Знаменитости, Ляйсан Утяшева
Названы первые участники экстремального реалити на ТНТ "Выжить в Дубае"
Анна Хилькевич, Dava и Павел Мамаев станут участниками реалити-шоу на ТНТ "Выжить в Дубае"
МОСКВА, 25 май – РИА Новости. Актриса Анна Хилькевич, блогер Dava (Давид Манукян) и футболист Павел Мамаев присоединились к реалити-шоу на ТНТ "Выжить в Дубае", сообщает пресс-служба телеканала.
Хилькевич призналась, что готова к любым трудностям на проекте, ведь она уже снималась в передаче "Звезды в Африке".
«
"Я ожидала, что столкнусь с самыми непростыми ситуациями, что мое пребывание в пустыне может быть максимально дискомфортным: я к этому была готова. Это шоу про борьбу, про слабости и силу", – рассказала актриса.
В новом реалити-шоу "Выжить в Дубае" за главный приз в ОАЭ поборются две команды – российских звезд и представителей других профессий, которые впервые окажутся за границей. Игроки будут бороться за право проживать в роскошных апартаментах. Проигравшие окажутся в пустыне без воды.
Победитель проекта получит приз в размере десяти миллионов рублей.
Вести передачу будут супруги шоумен Павел Воля и спортсменка Ляйсан Утяшева.
Съемки "Выжить в Дубае" начались в марте. Все 12 выпусков шоу появятся в эфире в этом году.