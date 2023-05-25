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В Сургуте задержали мужчину, подозреваемого в расправе над тестем

В Сургуте задержали мужчину, подозреваемого в расправе над тестем - РИА Новости, 25.05.2023

В Сургуте задержали мужчину, подозреваемого в расправе над тестем

Житель Сургута, подозреваемый в убийстве своего тестя, задержан, сообщили РИА Новости в СУСК по ХМАО. РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T12:12

2023-05-25T12:12

2023-05-25T14:28

убийство

происшествия

сургут

ханты-мансийский автономный округ

россия

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Житель Сургута, подозреваемый в убийстве своего тестя, задержан, сообщили РИА Новости в СУСК по ХМАО."Задержали подозреваемого в убийстве в Сургуте", – сказал собеседник агентства.По информации регионального управления МВД, утром в среду в полицию поступило сообщение, что неизвестный нанес мужчине несколько ножевых ранений возле кафе по проспекту Мира, после чего "выбросил орудие преступления и скрылся на автомобиле черного цвета". Позже правоохранители установили личность подозреваемого, им оказался 40-летний родственник погибшего. В среду жителя Сургута объявили в розыск, в городе был объявлен план "Перехват".Как отмечали в СУСК, был убит 59-летний мужчина, возбуждено уголовное дело, подозреваемый – зять погибшего. В ориентировках силовики также обнародовали имя фигуранта уголовного дела: его зовут Овик Мадоян.По информации МВД России, Овик Мадоян был ранее судим, совершил нападение на родственника из-за "неприязненных с ним отношений", а пока его искали правоохранители, прятался в гостинице."В течение суток полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его в одной из гостиниц Сургута. Подозреваемый не выполнил требование о сдаче оружия и оказал сопротивление. В соответствии с законом "О полиции" к нему была применена физическая сила", – сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Ранее источник в правоохранительных органах уточнял РИА Новости, подозреваемый угнал черный Mercedes убитого и скрылся на нем, после чего, предположительно, сжег авто. В кафе "Глав Шаурма" (возле которого произошла расправа – ред.) агентству сообщили, что погибший мужчина был владельцем данного заведения.

https://ria.ru/20230523/ubiystvo-1873653706.html

https://ria.ru/20230524/ubiystvo-1873786314.html

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ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

убийство, происшествия, сургут, ханты-мансийский автономный округ, россия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)