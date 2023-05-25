https://ria.ru/20230525/tekhnika-1874227604.html
Кубанские власти закупили и отправили военную технику в зону спецоперации
Кубанские власти закупили и отправили военную технику в зону спецоперации - РИА Новости, 25.05.2023
Кубанские власти закупили и отправили военную технику в зону спецоперации
Администрация Краснодарского края передала в зону спецоперации военную технику для подразделений Южного военного округа и граждан, которые были мобилизованы из... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T23:53
2023-05-25T23:53
2023-05-25T23:54
надежные люди
безопасность
краснодарский край
вениамин кондратьев
ульяновский автомобильный завод (уаз)
патриот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857461184_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f1ecc94b8a074f620775475dcd8d1de7.jpg
КРАСНОДАР, 25 мая - РИА Новости. Администрация Краснодарского края передала в зону спецоперации военную технику для подразделений Южного военного округа и граждан, которые были мобилизованы из территории Кубани, сообщает корреспондент РИА Новости. В четверг по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева для частей подразделений Южного военного округа и граждан, которые были мобилизованы из территории Краснодарского края, было передано военно-техническое имущество, рассказал на церемонии передачи техники руководитель департамента по делам казачества и военным вопросам работе с допризывной молодежью Алексей Горбенко. "Эта работа ведется на постоянной основе. Сегодняшний этап - это передача очередного автомобильного военно-технического имущества различного назначения, в том числе для военно-медицинских частей для сохранения жизней наших бойцов", - сказал Горбенко. Всего было закуплено и отправлено: два автомобиля УАЗ "Пикап", четыре единицы УАЗ СГР (Буханка), а также по одному автомобилю УАЗ СГР (санитарный) и УАЗ "Патриот". Кроме того, были переданы приборы ведения разведки, наблюдения, противодронные ружья, средства связи и 17 генераторов. Горбенко добавил, что были переданы также и строительные материалы для оборудования фортификационных сооружений.
https://ria.ru/20221219/spetsoperatsiya-1839217756.html
https://ria.ru/20230525/spetsoperatsiya-1874073778.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857461184_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_ff0a189937c8cb95a4daf41d2946a5ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, краснодарский край, вениамин кондратьев, ульяновский автомобильный завод (уаз), патриот
Надежные люди, Безопасность, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Патриот
Кубанские власти закупили и отправили военную технику в зону спецоперации
Краснодарские власти закупили и отправили военную технику в зону СВО для бойцов Кубани