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Кубанские власти закупили и отправили военную технику в зону спецоперации - РИА Новости, 25.05.2023
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23:53 25.05.2023 (обновлено: 23:54 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/tekhnika-1874227604.html
Кубанские власти закупили и отправили военную технику в зону спецоперации
Кубанские власти закупили и отправили военную технику в зону спецоперации - РИА Новости, 25.05.2023
Кубанские власти закупили и отправили военную технику в зону спецоперации
Администрация Краснодарского края передала в зону спецоперации военную технику для подразделений Южного военного округа и граждан, которые были мобилизованы из... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T23:53
2023-05-25T23:54
надежные люди
безопасность
краснодарский край
вениамин кондратьев
ульяновский автомобильный завод (уаз)
патриот
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КРАСНОДАР, 25 мая - РИА Новости. Администрация Краснодарского края передала в зону спецоперации военную технику для подразделений Южного военного округа и граждан, которые были мобилизованы из территории Кубани, сообщает корреспондент РИА Новости. В четверг по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева для частей подразделений Южного военного округа и граждан, которые были мобилизованы из территории Краснодарского края, было передано военно-техническое имущество, рассказал на церемонии передачи техники руководитель департамента по делам казачества и военным вопросам работе с допризывной молодежью Алексей Горбенко. "Эта работа ведется на постоянной основе. Сегодняшний этап - это передача очередного автомобильного военно-технического имущества различного назначения, в том числе для военно-медицинских частей для сохранения жизней наших бойцов", - сказал Горбенко. Всего было закуплено и отправлено: два автомобиля УАЗ "Пикап", четыре единицы УАЗ СГР (Буханка), а также по одному автомобилю УАЗ СГР (санитарный) и УАЗ "Патриот". Кроме того, были переданы приборы ведения разведки, наблюдения, противодронные ружья, средства связи и 17 генераторов. Горбенко добавил, что были переданы также и строительные материалы для оборудования фортификационных сооружений.
https://ria.ru/20221219/spetsoperatsiya-1839217756.html
https://ria.ru/20230525/spetsoperatsiya-1874073778.html
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безопасность, краснодарский край, вениамин кондратьев, ульяновский автомобильный завод (уаз), патриот
Надежные люди, Безопасность, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Патриот
Кубанские власти закупили и отправили военную технику в зону спецоперации

Краснодарские власти закупили и отправили военную технику в зону СВО для бойцов Кубани

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные на позициях в зоне проведения спецоперации
Российские военные на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 25 мая - РИА Новости. Администрация Краснодарского края передала в зону спецоперации военную технику для подразделений Южного военного округа и граждан, которые были мобилизованы из территории Кубани, сообщает корреспондент РИА Новости.
В четверг по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева для частей подразделений Южного военного округа и граждан, которые были мобилизованы из территории Краснодарского края, было передано военно-техническое имущество, рассказал на церемонии передачи техники руководитель департамента по делам казачества и военным вопросам работе с допризывной молодежью Алексей Горбенко.
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"Эта работа ведется на постоянной основе. Сегодняшний этап - это передача очередного автомобильного военно-технического имущества различного назначения, в том числе для военно-медицинских частей для сохранения жизней наших бойцов", - сказал Горбенко.
Всего было закуплено и отправлено: два автомобиля УАЗ "Пикап", четыре единицы УАЗ СГР (Буханка), а также по одному автомобилю УАЗ СГР (санитарный) и УАЗ "Патриот". Кроме того, были переданы приборы ведения разведки, наблюдения, противодронные ружья, средства связи и 17 генераторов.
Горбенко добавил, что были переданы также и строительные материалы для оборудования фортификационных сооружений.
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Надежные людиБезопасностьКраснодарский крайВениамин КондратьевУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Патриот
 
 
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