https://ria.ru/20230525/tekhnika-1874227604.html

Кубанские власти закупили и отправили военную технику в зону спецоперации

Кубанские власти закупили и отправили военную технику в зону спецоперации - РИА Новости, 25.05.2023

Кубанские власти закупили и отправили военную технику в зону спецоперации

Администрация Краснодарского края передала в зону спецоперации военную технику для подразделений Южного военного округа и граждан, которые были мобилизованы из... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T23:53

2023-05-25T23:53

2023-05-25T23:54

надежные люди

безопасность

краснодарский край

вениамин кондратьев

ульяновский автомобильный завод (уаз)

патриот

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КРАСНОДАР, 25 мая - РИА Новости. Администрация Краснодарского края передала в зону спецоперации военную технику для подразделений Южного военного округа и граждан, которые были мобилизованы из территории Кубани, сообщает корреспондент РИА Новости. В четверг по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева для частей подразделений Южного военного округа и граждан, которые были мобилизованы из территории Краснодарского края, было передано военно-техническое имущество, рассказал на церемонии передачи техники руководитель департамента по делам казачества и военным вопросам работе с допризывной молодежью Алексей Горбенко. "Эта работа ведется на постоянной основе. Сегодняшний этап - это передача очередного автомобильного военно-технического имущества различного назначения, в том числе для военно-медицинских частей для сохранения жизней наших бойцов", - сказал Горбенко. Всего было закуплено и отправлено: два автомобиля УАЗ "Пикап", четыре единицы УАЗ СГР (Буханка), а также по одному автомобилю УАЗ СГР (санитарный) и УАЗ "Патриот". Кроме того, были переданы приборы ведения разведки, наблюдения, противодронные ружья, средства связи и 17 генераторов. Горбенко добавил, что были переданы также и строительные материалы для оборудования фортификационных сооружений.

https://ria.ru/20221219/spetsoperatsiya-1839217756.html

https://ria.ru/20230525/spetsoperatsiya-1874073778.html

краснодарский край

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, краснодарский край, вениамин кондратьев, ульяновский автомобильный завод (уаз), патриот