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В Амстердаме перед российским танком выложили сердце из цветов - РИА Новости, 25.05.2023
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23:09 25.05.2023 (обновлено: 23:56 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/tank-1874224817.html
В Амстердаме перед российским танком выложили сердце из цветов
В Амстердаме перед российским танком выложили сердце из цветов - РИА Новости, 25.05.2023
В Амстердаме перед российским танком выложили сердце из цветов
Люди выложили сердце из цветов перед подбитым на Украине российским танком Т-72, установленном в четверг на площади Лейдсеплейн в Амстердаме, передает... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T23:09
2023-05-25T23:56
в мире
т-72 "урал"
амстердам
украина
нидерланды
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АМСТЕРДАМ, 25 мая - РИА Новости. Люди выложили сердце из цветов перед подбитым на Украине российским танком Т-72, установленном в четверг на площади Лейдсеплейн в Амстердаме, передает корреспондент РИА Новости. Контур сердца выложен на асфальте перед обгоревшей машиной. В ствол пушки выставлены несколько подсолнухов. Немногочисленные цветы лежат и на танке. Вокруг установлены металлические ограждения. Как сообщалось ранее, танк будет находиться на площади до 4 июня. В конце марта этого года этот танк выставили перед Музеем свободы в голландском Грусбеке, а в конце февраля - в центре Берлина. Проукраинские активисты, которые установили танк в Берлине, рассчитывали провести мероприятие в поддержку украинских войск, но жители столицы Германии сорвали их планы. Многие из пришедших выступили с мирными лозунгами и возложили к боевой машине цветы в знак протеста против поставок оружия Киеву. Такой же шаг предприняли участники крупнейшей за последние годы манифестации против эскалации конфликта на Украине. Позже сторонники акции пытались убрать цветы под присмотром полиции, но встретили противодействие. Люди продолжали нести цветы даже после того, как их убрали.
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амстердам
украина
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в мире, т-72 "урал", амстердам, украина, нидерланды
В мире, Т-72 "Урал", Амстердам, Украина, Нидерланды
В Амстердаме перед российским танком выложили сердце из цветов

В Амстердаме перед подбитым на Украине российским танком Т-72 выложили сердце из цветов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАмстердам, Нидерланды
Амстердам, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Амстердам, Нидерланды. Архивное фото
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АМСТЕРДАМ, 25 мая - РИА Новости. Люди выложили сердце из цветов перед подбитым на Украине российским танком Т-72, установленном в четверг на площади Лейдсеплейн в Амстердаме, передает корреспондент РИА Новости.
Контур сердца выложен на асфальте перед обгоревшей машиной. В ствол пушки выставлены несколько подсолнухов. Немногочисленные цветы лежат и на танке. Вокруг установлены металлические ограждения.
Как сообщалось ранее, танк будет находиться на площади до 4 июня.
В конце марта этого года этот танк выставили перед Музеем свободы в голландском Грусбеке, а в конце февраля - в центре Берлина. Проукраинские активисты, которые установили танк в Берлине, рассчитывали провести мероприятие в поддержку украинских войск, но жители столицы Германии сорвали их планы. Многие из пришедших выступили с мирными лозунгами и возложили к боевой машине цветы в знак протеста против поставок оружия Киеву. Такой же шаг предприняли участники крупнейшей за последние годы манифестации против эскалации конфликта на Украине. Позже сторонники акции пытались убрать цветы под присмотром полиции, но встретили противодействие. Люди продолжали нести цветы даже после того, как их убрали.
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В миреТ-72 "Урал"АмстердамУкраинаНидерланды
 
 
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