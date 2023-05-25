https://ria.ru/20230525/tank-1874176573.html

Военный НАТО рассказал, как припарковал танк у частного дома в Эстонии

Военный НАТО рассказал, как припарковал танк у частного дома в Эстонии - РИА Новости, 25.05.2023

Военный НАТО рассказал, как припарковал танк у частного дома в Эстонии

Британский подполковник Стив Уилсон из королевского гусарского полка рассказал газете Telegraph, что на учениях "Весенний шторм", в которых участвуют военные... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T18:52

2023-05-25T18:52

2023-05-25T18:52

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Британский подполковник Стив Уилсон из королевского гусарского полка рассказал газете Telegraph, что на учениях "Весенний шторм", в которых участвуют военные ряда стран НАТО, "припарковал свой танк" Challenger 2 и вертолеты Wildcat на заднем дворе частного дома в Эстонии."Я припарковал свой танк на чьем-то заднем дворе... Они вышли наружу и были очень любопытны, поэтому военнослужащие показали детям семьи танк", - сказал Уилсон.Военный добавил, что рядом с садом частного дома приземлились два британских вертолета Wildcat.Масштабные учения "Весенний шторм", в которых принимают участие более 14 тысяч военнослужащих из ряда стран НАТО, проходят в Эстонии с 15 по 26 мая. В маневрах участвует тяжелая техника союзников, истребители из Германии, Великобритании и Польши, вертолеты из Великобритании и США, а также самолеты и вертолеты ВВС Эстонии. "Весенний шторм" - это крупнейшие учения эстонских Сил обороны, целью которых является боевая подготовка различных подразделений эстонской армии и взаимодействие с военнослужащими союзников по НАТО.

https://ria.ru/20230525/perebalansirovka-1873911870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, эстония, великобритания, нато