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Военный НАТО рассказал, как припарковал танк у частного дома в Эстонии - РИА Новости, 25.05.2023
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18:52 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/tank-1874176573.html
Военный НАТО рассказал, как припарковал танк у частного дома в Эстонии
Военный НАТО рассказал, как припарковал танк у частного дома в Эстонии - РИА Новости, 25.05.2023
Военный НАТО рассказал, как припарковал танк у частного дома в Эстонии
Британский подполковник Стив Уилсон из королевского гусарского полка рассказал газете Telegraph, что на учениях "Весенний шторм", в которых участвуют военные... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T18:52
2023-05-25T18:52
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эстония
великобритания
нато
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Британский подполковник Стив Уилсон из королевского гусарского полка рассказал газете Telegraph, что на учениях "Весенний шторм", в которых участвуют военные ряда стран НАТО, "припарковал свой танк" Challenger 2 и вертолеты Wildcat на заднем дворе частного дома в Эстонии."Я припарковал свой танк на чьем-то заднем дворе... Они вышли наружу и были очень любопытны, поэтому военнослужащие показали детям семьи танк", - сказал Уилсон.Военный добавил, что рядом с садом частного дома приземлились два британских вертолета Wildcat.Масштабные учения "Весенний шторм", в которых принимают участие более 14 тысяч военнослужащих из ряда стран НАТО, проходят в Эстонии с 15 по 26 мая. В маневрах участвует тяжелая техника союзников, истребители из Германии, Великобритании и Польши, вертолеты из Великобритании и США, а также самолеты и вертолеты ВВС Эстонии. "Весенний шторм" - это крупнейшие учения эстонских Сил обороны, целью которых является боевая подготовка различных подразделений эстонской армии и взаимодействие с военнослужащими союзников по НАТО.
https://ria.ru/20230525/perebalansirovka-1873911870.html
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в мире, эстония, великобритания, нато
В мире, Эстония, Великобритания, НАТО
Военный НАТО рассказал, как припарковал танк у частного дома в Эстонии

Британский подполковник Уилсон припарковал танк у частного дома на учениях НАТО в Эстонии

© Фото : Defence Imagery/Cpl Ross Fernie RLCБританский основной боевой танк Challenger 2
Британский основной боевой танк Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© Фото : Defence Imagery/Cpl Ross Fernie RLC
Британский основной боевой танк Challenger 2. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Британский подполковник Стив Уилсон из королевского гусарского полка рассказал газете Telegraph, что на учениях "Весенний шторм", в которых участвуют военные ряда стран НАТО, "припарковал свой танк" Challenger 2 и вертолеты Wildcat на заднем дворе частного дома в Эстонии.
«
"Я припарковал свой танк на чьем-то заднем дворе... Они вышли наружу и были очень любопытны, поэтому военнослужащие показали детям семьи танк", - сказал Уилсон.
Военный добавил, что рядом с садом частного дома приземлились два британских вертолета Wildcat.
Масштабные учения "Весенний шторм", в которых принимают участие более 14 тысяч военнослужащих из ряда стран НАТО, проходят в Эстонии с 15 по 26 мая. В маневрах участвует тяжелая техника союзников, истребители из Германии, Великобритании и Польши, вертолеты из Великобритании и США, а также самолеты и вертолеты ВВС Эстонии.
"Весенний шторм" - это крупнейшие учения эстонских Сил обороны, целью которых является боевая подготовка различных подразделений эстонской армии и взаимодействие с военнослужащими союзников по НАТО.
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