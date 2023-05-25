https://ria.ru/20230525/tank-1874129782.html
В Амстердаме на площади выставили подбитый на Украине российский танк
В Амстердаме на площади выставили подбитый на Украине российский танк - РИА Новости, 25.05.2023
В Амстердаме на площади выставили подбитый на Украине российский танк
На площади Лейдсеплейн в Амстердаме установили подбитый на Украине российский танк Т-72, сообщило издание NRC. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T16:19
2023-05-25T16:19
2023-05-25T17:50
специальная военная операция на украине
в мире
амстердам
т-72 "урал"
нидерланды
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 25 мая — РИА Новости. На площади Лейдсеплейн в Амстердаме установили подбитый на Украине российский танк Т-72, сообщило издание NRC. Боевая машина будет находиться там до 4 июня. В конце марта этого года этот танк выставили перед Музеем свободы в голландском Грусбеке, а в конце февраля — в центре Берлина. Проукраинские активисты, которые установили боевую машину в немецкой столице, рассчитывали провести мероприятие в поддержку ВСУ, но жители города сорвали их планы. Многие из пришедших выступили с мирными лозунгами и возложили к танку цветы в знак протеста против поставок оружия Киеву. Такой же шаг предприняли участники крупнейшей за последние годы манифестации против эскалации конфликта на Украине. Позже сторонники акции пытались убрать цветы под присмотром полиции, но встретили противодействие. Люди продолжали нести цветы даже после того, как их убрали.
https://ria.ru/20230320/graffiti-1859088254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, амстердам, т-72 "урал", нидерланды, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Амстердам, Т-72 "Урал", Нидерланды, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Амстердаме на площади выставили подбитый на Украине российский танк
В Амстердаме, на площади Лейдсеплейн, выставили подбитый на Украине российский Т-72