Рейтинг@Mail.ru
В Амстердаме на площади выставили подбитый на Украине российский танк - РИА Новости, 25.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:19 25.05.2023 (обновлено: 17:50 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/tank-1874129782.html
В Амстердаме на площади выставили подбитый на Украине российский танк
В Амстердаме на площади выставили подбитый на Украине российский танк - РИА Новости, 25.05.2023
В Амстердаме на площади выставили подбитый на Украине российский танк
На площади Лейдсеплейн в Амстердаме установили подбитый на Украине российский танк Т-72, сообщило издание NRC. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T16:19
2023-05-25T17:50
специальная военная операция на украине
в мире
амстердам
т-72 "урал"
нидерланды
россия
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874130330_0:226:3075:1956_1920x0_80_0_0_935b2e7df064804e5f343d96f5df112b.jpg
ПАРИЖ, 25 мая — РИА Новости. На площади Лейдсеплейн в Амстердаме установили подбитый на Украине российский танк Т-72, сообщило издание NRC. Боевая машина будет находиться там до 4 июня. В конце марта этого года этот танк выставили перед Музеем свободы в голландском Грусбеке, а в конце февраля — в центре Берлина. Проукраинские активисты, которые установили боевую машину в немецкой столице, рассчитывали провести мероприятие в поддержку ВСУ, но жители города сорвали их планы. Многие из пришедших выступили с мирными лозунгами и возложили к танку цветы в знак протеста против поставок оружия Киеву. Такой же шаг предприняли участники крупнейшей за последние годы манифестации против эскалации конфликта на Украине. Позже сторонники акции пытались убрать цветы под присмотром полиции, но встретили противодействие. Люди продолжали нести цветы даже после того, как их убрали.
https://ria.ru/20230320/graffiti-1859088254.html
амстердам
нидерланды
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874130330_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bd9375d49cc1fc9567fd99b96b073145.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, амстердам, т-72 "урал", нидерланды, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Амстердам, Т-72 "Урал", Нидерланды, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Амстердаме на площади выставили подбитый на Украине российский танк

В Амстердаме, на площади Лейдсеплейн, выставили подбитый на Украине российский Т-72

© AFP 2023 / ANP/Koen van WeelРоссийский танк Т-72Б на площади Лейдсеплейн в центре Амстердама
Российский танк Т-72Б на площади Лейдсеплейн в центре Амстердама - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© AFP 2023 / ANP/Koen van Weel
Российский танк Т-72Б на площади Лейдсеплейн в центре Амстердама
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 25 мая — РИА Новости. На площади Лейдсеплейн в Амстердаме установили подбитый на Украине российский танк Т-72, сообщило издание NRC.
Боевая машина будет находиться там до 4 июня.
В конце марта этого года этот танк выставили перед Музеем свободы в голландском Грусбеке, а в конце февраля — в центре Берлина.
Проукраинские активисты, которые установили боевую машину в немецкой столице, рассчитывали провести мероприятие в поддержку ВСУ, но жители города сорвали их планы. Многие из пришедших выступили с мирными лозунгами и возложили к танку цветы в знак протеста против поставок оружия Киеву. Такой же шаг предприняли участники крупнейшей за последние годы манифестации против эскалации конфликта на Украине.
Позже сторонники акции пытались убрать цветы под присмотром полиции, но встретили противодействие. Люди продолжали нести цветы даже после того, как их убрали.
Установка российского танка перед Музеем свободы в голландском Грусбеке. 17 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
В Нидерландах на российский танк нанесли граффити c символом Z
20 марта, 13:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАмстердамТ-72 "Урал"НидерландыРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала