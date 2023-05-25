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Источник: писатель Таксюр, сидевший в украинской тюрьме, сейчас в России - РИА Новости, 25.05.2023
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Культура
 
15:33 25.05.2023 (обновлено: 18:55 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/taksyur-1874116543.html
Источник: писатель Таксюр, сидевший в украинской тюрьме, сейчас в России
Источник: писатель Таксюр, сидевший в украинской тюрьме, сейчас в России - РИА Новости, 25.05.2023
Источник: писатель Таксюр, сидевший в украинской тюрьме, сейчас в России
Писатель Ян Таксюр, который подвергался преследованиям со стороны украинских властей, сейчас находится в России, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T15:33
2023-05-25T18:55
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Писатель Ян Таксюр, который подвергался преследованиям со стороны украинских властей, сейчас находится в России, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ян Ильич уже в Луганске, скоро будет в Москве", - сказал собеседник агентства, не уточнив какие-либо делали. 70-летний Таксюр, у которого серьезное онкологическое заболевание, был заподозрен украинскими властями в госизмене из-за критики действий киевского режима и пророссийских высказываний. Несколько месяцев пожилой человек провел в тюрьме.В августе прошлого года украинские СМИ писали, что Таксюр после пяти месяцев пребывания в СИЗО по подозрению в госизмене вышел на свободу под залог в размере 1,2 миллиона гривен. Семья писателя просила отпустить его из-под стражи из-за онкологического заболевания. Сам Таксюр считает уголовное дело против него преследованием за инакомыслие.Как сообщил в четверг "Союз православных журналистов" (СПЖ), Таксюра обменяли на следующий день после вынесения ему судебного приговора по статье "государственная измена". "Шевченковский суд в Киеве 24 мая вынес Яну Таксюру приговор по статье "государственная измена". Таксюру дали 12 лет заключения, с конфискацией половины имущества - по обвинению в подрывной работе против Украины", - говорится в сообщении СПЖ в телеграм-канале.Писатель неоднократно выступал в поддержку канонической Украинской православной церкви и против действий киевского режима.
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Культура, Новости культуры, Украина, Россия, Луганск, Москва
Источник: писатель Таксюр, сидевший в украинской тюрьме, сейчас в России

Писатель Ян Таксюр, которого преследовали украинские власти, сейчас находится в России

CC BY-SA 4.0 / Лариса Сыва / Ян Таксюр
Ян Таксюр - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
CC BY-SA 4.0 / Лариса Сыва /
Ян Таксюр. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Писатель Ян Таксюр, который подвергался преследованиям со стороны украинских властей, сейчас находится в России, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Ян Ильич уже в Луганске, скоро будет в Москве", - сказал собеседник агентства, не уточнив какие-либо делали. 70-летний Таксюр, у которого серьезное онкологическое заболевание, был заподозрен украинскими властями в госизмене из-за критики действий киевского режима и пророссийских высказываний. Несколько месяцев пожилой человек провел в тюрьме.
В августе прошлого года украинские СМИ писали, что Таксюр после пяти месяцев пребывания в СИЗО по подозрению в госизмене вышел на свободу под залог в размере 1,2 миллиона гривен. Семья писателя просила отпустить его из-под стражи из-за онкологического заболевания. Сам Таксюр считает уголовное дело против него преследованием за инакомыслие.
Как сообщил в четверг "Союз православных журналистов" (СПЖ), Таксюра обменяли на следующий день после вынесения ему судебного приговора по статье "государственная измена". "Шевченковский суд в Киеве 24 мая вынес Яну Таксюру приговор по статье "государственная измена". Таксюру дали 12 лет заключения, с конфискацией половины имущества - по обвинению в подрывной работе против Украины", - говорится в сообщении СПЖ в телеграм-канале.
Писатель неоднократно выступал в поддержку канонической Украинской православной церкви и против действий киевского режима.
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