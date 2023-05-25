https://ria.ru/20230525/taksyur-1874116543.html

Источник: писатель Таксюр, сидевший в украинской тюрьме, сейчас в России

Источник: писатель Таксюр, сидевший в украинской тюрьме, сейчас в России - РИА Новости, 25.05.2023

Источник: писатель Таксюр, сидевший в украинской тюрьме, сейчас в России

Писатель Ян Таксюр, который подвергался преследованиям со стороны украинских властей, сейчас находится в России, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T15:33

2023-05-25T15:33

2023-05-25T18:55

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Писатель Ян Таксюр, который подвергался преследованиям со стороны украинских властей, сейчас находится в России, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ян Ильич уже в Луганске, скоро будет в Москве", - сказал собеседник агентства, не уточнив какие-либо делали. 70-летний Таксюр, у которого серьезное онкологическое заболевание, был заподозрен украинскими властями в госизмене из-за критики действий киевского режима и пророссийских высказываний. Несколько месяцев пожилой человек провел в тюрьме.В августе прошлого года украинские СМИ писали, что Таксюр после пяти месяцев пребывания в СИЗО по подозрению в госизмене вышел на свободу под залог в размере 1,2 миллиона гривен. Семья писателя просила отпустить его из-под стражи из-за онкологического заболевания. Сам Таксюр считает уголовное дело против него преследованием за инакомыслие.Как сообщил в четверг "Союз православных журналистов" (СПЖ), Таксюра обменяли на следующий день после вынесения ему судебного приговора по статье "государственная измена". "Шевченковский суд в Киеве 24 мая вынес Яну Таксюру приговор по статье "государственная измена". Таксюру дали 12 лет заключения, с конфискацией половины имущества - по обвинению в подрывной работе против Украины", - говорится в сообщении СПЖ в телеграм-канале.Писатель неоднократно выступал в поддержку канонической Украинской православной церкви и против действий киевского режима.

https://ria.ru/20230417/ukraina-1865828618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, украина, россия, луганск, москва