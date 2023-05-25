https://ria.ru/20230525/taksi-1874221292.html

На Кубани повысят требования к экологичности работы такси

На Кубани повысят требования к экологичности работы такси - РИА Новости, 25.05.2023

На Кубани повысят требования к экологичности работы такси

Законодательное собрание Краснодарского края представило законопроект, регулирующий работу такси в регионе, включая новые требования по увеличению экологичности РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T22:31

2023-05-25T22:31

2023-05-25T22:31

краснодарский край

такси

авто

экология

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КРАСНОДАР, 25 мая – РИА Новости. Законодательное собрание Краснодарского края представило законопроект, регулирующий работу такси в регионе, включая новые требования по увеличению экологичности двигателей автомобилей-такси, сообщает пресс-служба заксобрания. Отмечается, что на 17-й сессии регионального парламента был представлен законопроект, который определяет новые требования к работе такси, в том числе экологизацию перевозок. "Кузов такси должен быть белой или желтой цветовой гаммы. Помимо этого, машина должна быть оснащена либо электродвигателем, либо двигателем внутреннего сгорания не ниже второго экологического класса. С 1 января 2025 года – не ниже третьего, а с 1 января 2026-го – не ниже четвертого экологического класса", - говорится в сообщении. Законопроектом предлагается также установить для такси и служб его заказа срок предоставления разрешения на перевозку пассажиров и багажа, он будет составлять пять лет, добавляют в пресс-службе. "Работа такого социально значимого вида транспорта, как такси, должна находиться в зоне постоянного внимания органов власти края. Наша задача – формировать систему гармоничных и взаимовыгодных отношений, в рамках которой перевозчик имел бы возможность вести успешный бизнес, а пассажиры были бы обеспечены оперативными услугами надлежащего качества", - передает пресс-служба слова председателя парламента Юрия Бурлачко.

https://ria.ru/20230525/zdravookhranenie-1874217956.html

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такси, авто, экология