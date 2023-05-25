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На Кубани повысят требования к экологичности работы такси - РИА Новости, 25.05.2023
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Краснодарский край
 
22:31 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/taksi-1874221292.html
На Кубани повысят требования к экологичности работы такси
На Кубани повысят требования к экологичности работы такси - РИА Новости, 25.05.2023
На Кубани повысят требования к экологичности работы такси
Законодательное собрание Краснодарского края представило законопроект, регулирующий работу такси в регионе, включая новые требования по увеличению экологичности РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T22:31
2023-05-25T22:31
краснодарский край
такси
авто
экология
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КРАСНОДАР, 25 мая – РИА Новости. Законодательное собрание Краснодарского края представило законопроект, регулирующий работу такси в регионе, включая новые требования по увеличению экологичности двигателей автомобилей-такси, сообщает пресс-служба заксобрания. Отмечается, что на 17-й сессии регионального парламента был представлен законопроект, который определяет новые требования к работе такси, в том числе экологизацию перевозок. "Кузов такси должен быть белой или желтой цветовой гаммы. Помимо этого, машина должна быть оснащена либо электродвигателем, либо двигателем внутреннего сгорания не ниже второго экологического класса. С 1 января 2025 года – не ниже третьего, а с 1 января 2026-го – не ниже четвертого экологического класса", - говорится в сообщении. Законопроектом предлагается также установить для такси и служб его заказа срок предоставления разрешения на перевозку пассажиров и багажа, он будет составлять пять лет, добавляют в пресс-службе. "Работа такого социально значимого вида транспорта, как такси, должна находиться в зоне постоянного внимания органов власти края. Наша задача – формировать систему гармоничных и взаимовыгодных отношений, в рамках которой перевозчик имел бы возможность вести успешный бизнес, а пассажиры были бы обеспечены оперативными услугами надлежащего качества", - передает пресс-служба слова председателя парламента Юрия Бурлачко.
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такси, авто, экология
Краснодарский край, Такси, Авто, Экология
На Кубани повысят требования к экологичности работы такси

В Краснодарском крае повысят требования к экологичности работы такси

© Михаил ВоскресенскийАвтомобиль такси
Автомобиль такси
© Михаил Воскресенский
Автомобиль такси. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 25 мая – РИА Новости. Законодательное собрание Краснодарского края представило законопроект, регулирующий работу такси в регионе, включая новые требования по увеличению экологичности двигателей автомобилей-такси, сообщает пресс-служба заксобрания.
Отмечается, что на 17-й сессии регионального парламента был представлен законопроект, который определяет новые требования к работе такси, в том числе экологизацию перевозок.
«
"Кузов такси должен быть белой или желтой цветовой гаммы. Помимо этого, машина должна быть оснащена либо электродвигателем, либо двигателем внутреннего сгорания не ниже второго экологического класса. С 1 января 2025 года – не ниже третьего, а с 1 января 2026-го – не ниже четвертого экологического класса", - говорится в сообщении.
Законопроектом предлагается также установить для такси и служб его заказа срок предоставления разрешения на перевозку пассажиров и багажа, он будет составлять пять лет, добавляют в пресс-службе.
"Работа такого социально значимого вида транспорта, как такси, должна находиться в зоне постоянного внимания органов власти края. Наша задача – формировать систему гармоничных и взаимовыгодных отношений, в рамках которой перевозчик имел бы возможность вести успешный бизнес, а пассажиры были бы обеспечены оперативными услугами надлежащего качества", - передает пресс-служба слова председателя парламента Юрия Бурлачко.
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