https://ria.ru/20230525/syn-1874091048.html

Жительнице Татарстана, истязавшей шестимесячного сына, дали условный срок

Жительнице Татарстана, истязавшей шестимесячного сына, дали условный срок - РИА Новости, 25.05.2023

Жительнице Татарстана, истязавшей шестимесячного сына, дали условный срок

Суд в Татарстане приговорил жительницу Камско-Устьинского района республики к условному сроку за истязание шестимесячного сына, который попал в больницу с... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T14:10

2023-05-25T14:10

2023-05-25T14:10

происшествия

россия

казань

следственный комитет россии (ск рф)

камско-устьинский район

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 25 мая – РИА Новости. Суд в Татарстане приговорил жительницу Камско-Устьинского района республики к условному сроку за истязание шестимесячного сына, который попал в больницу с тяжелыми травмами, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Ранее следственное управление сообщило, что в августе 2022 года в больницу Казани из Камско-Устьинского района республики был доставлен мальчик 2022 года рождения с черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью". Заподозрив мать ребенка, следователи также возбудили уголовное дело по статьям "истязание малолетнего", "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". "Приговором суда женщине назначено наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы условно с 3-летним испытательным сроком", - говорится в сообщении. Следствием и судом установлено, что в августе 2022 года с шестимесячным сыном женщина была доставлена в Детскую республиканскую клиническую больницу, где в сентябре в палате нейрохирургического отделения ударила плакавшего ребенка металлическим бортом кровати по ноге, в результате чего тот получил перелом бедра. При этом о полученной травме медикам женщина не сообщила. Через несколько дней, как установлено, обвиняемая нанесла ребенку несколько ударов руками, сломав мальчику оба предплечья, а в дальнейшем покинула медицинское учреждение.

https://ria.ru/20230523/balkon-1873593559.html

https://ria.ru/20230519/mladenets-1872818283.html

россия

казань

камско-устьинский район

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, казань, следственный комитет россии (ск рф), камско-устьинский район, республика татарстан (татарстан)