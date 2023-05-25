https://ria.ru/20230525/svo-1874011963.html
Володин предложил обеспечить льготное поступление участников СВО в вузы
Володин предложил обеспечить льготное поступление участников СВО в вузы - РИА Новости, 25.05.2023
Володин предложил обеспечить льготное поступление участников СВО в вузы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением законодательно обеспечить льготное поступление в вузы... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T09:56
2023-05-25T09:56
2023-05-25T10:39
общество
россия
вячеслав володин
михаил мишустин
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением законодательно обеспечить льготное поступление в вузы участникам спецоперации, прием без экзаменов в медицинские вузы детям врачей, погибших от COVID, сообщает пресс-служба Госдумы. "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением законодательно обеспечить льготное поступление в вузы участникам СВО, а также прием без экзаменов в медицинские вузы детям врачей, погибших от ковида", - рассказали в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, Володин направил соответствующее обращение по итогам обсуждения на пленарном заседании Госдумы 17 мая доклада о деятельности уполномоченного по правам человека за 2022 год. Профильным комитетам палаты также поручено принять активное участие в этой работе.
https://ria.ru/20230524/svo-1873853439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, вячеслав володин, михаил мишустин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Володин предложил обеспечить льготное поступление участников СВО в вузы
Володин предложил Мишустину обеспечить льготное поступление участников СВО в вузы