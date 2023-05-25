https://ria.ru/20230525/subsidii-1874089967.html

Владимиров: волонтерское движение на Ставрополье поддержат субсидиями

Владимиров: волонтерское движение на Ставрополье поддержат субсидиями - РИА Новости, 25.05.2023

Владимиров: волонтерское движение на Ставрополье поддержат субсидиями

Власти Ставропольского края намерены заложить в краевой бюджет 30 миллионов рублей на поддержку волонтерского движения, сообщает управление пресс-службы и... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T14:07

2023-05-25T14:07

2023-05-25T14:07

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

волонтеры

волонтерство в россии

субсидии

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601202700_0:176:1201:851_1920x0_80_0_0_4a9434194b70bbaf1387003799a66de4.jpg

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Власти Ставропольского края намерены заложить в краевой бюджет 30 миллионов рублей на поддержку волонтерского движения, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского края.Как отметил Владимир Владимиров в ходе ежегодного послания к краевому парламенту в четверг, в регионе действуют 540 общественных объединений, насчитывающих около 250 тысяч волонтеров. В общественных проектах участвуют люди разных возрастов."От периода пандемии и до времени СВО волонтеры приходят на помощь нуждающимся, ведут работу, которая нужна обществу. Мы должны максимально им содействовать. Поручаю правительству края подготовить нормативную базу для поддержки волонтерского движения на Ставрополье и заложить в краевом бюджете субсидии таким объединениям – не менее 30 миллионов рублей", – поставил задачу Губернатор.Также глава региона положительно оценил реализацию молодежной политики, в том числе в рамках реализации регионального проекта "Патриотическое воспитание (Ставропольский край)". Созданное в 2022 году министерство, отвечающее за работу с молодежью, смогло привлечь в активную общественную жизнь 472 тысячи молодых ставропольцев.

https://ria.ru/20230323/sanktsii-1860215878.html

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ставропольский край, владимир владимиров, волонтеры, волонтерство в россии, субсидии, сво