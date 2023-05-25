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Владимиров: волонтерское движение на Ставрополье поддержат субсидиями
Владимиров: волонтерское движение на Ставрополье поддержат субсидиями - РИА Новости, 25.05.2023
Владимиров: волонтерское движение на Ставрополье поддержат субсидиями
Власти Ставропольского края намерены заложить в краевой бюджет 30 миллионов рублей на поддержку волонтерского движения, сообщает управление пресс-службы и... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T14:07
2023-05-25T14:07
2023-05-25T14:07
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
волонтеры
волонтерство в россии
субсидии
сво
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Власти Ставропольского края намерены заложить в краевой бюджет 30 миллионов рублей на поддержку волонтерского движения, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского края.Как отметил Владимир Владимиров в ходе ежегодного послания к краевому парламенту в четверг, в регионе действуют 540 общественных объединений, насчитывающих около 250 тысяч волонтеров. В общественных проектах участвуют люди разных возрастов."От периода пандемии и до времени СВО волонтеры приходят на помощь нуждающимся, ведут работу, которая нужна обществу. Мы должны максимально им содействовать. Поручаю правительству края подготовить нормативную базу для поддержки волонтерского движения на Ставрополье и заложить в краевом бюджете субсидии таким объединениям – не менее 30 миллионов рублей", – поставил задачу Губернатор.Также глава региона положительно оценил реализацию молодежной политики, в том числе в рамках реализации регионального проекта "Патриотическое воспитание (Ставропольский край)". Созданное в 2022 году министерство, отвечающее за работу с молодежью, смогло привлечь в активную общественную жизнь 472 тысячи молодых ставропольцев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, владимир владимиров, волонтеры, волонтерство в россии, субсидии, сво
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Волонтеры, Волонтерство в России, Субсидии, СВО
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Власти Ставропольского края намерены заложить в краевой бюджет 30 миллионов рублей на поддержку волонтерского движения, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского края.
Как отметил Владимир Владимиров
в ходе ежегодного послания к краевому парламенту в четверг, в регионе действуют 540 общественных объединений, насчитывающих около 250 тысяч волонтеров. В общественных проектах участвуют люди разных возрастов.
"От периода пандемии и до времени СВО волонтеры приходят на помощь нуждающимся, ведут работу, которая нужна обществу. Мы должны максимально им содействовать. Поручаю правительству края подготовить нормативную базу для поддержки волонтерского движения на Ставрополье и заложить в краевом бюджете субсидии таким объединениям – не менее 30 миллионов рублей", – поставил задачу Губернатор.
Также глава региона положительно оценил реализацию молодежной политики, в том числе в рамках реализации регионального проекта "Патриотическое воспитание (Ставропольский край)". Созданное в 2022 году министерство, отвечающее за работу с молодежью, смогло привлечь в активную общественную жизнь 472 тысячи молодых ставропольцев.
Ставрополье справилось с санкциями благодаря поддержке правительства