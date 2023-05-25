https://ria.ru/20230525/strelba-1874004173.html

Уфимец выстрелил в мужчину, который отказался поделиться с ним шаурмой

Уфимец выстрелил в мужчину, который отказался поделиться с ним шаурмой - РИА Новости, 25.05.2023

Уфимец выстрелил в мужчину, который отказался поделиться с ним шаурмой

Башкирская полиция возбудила уголовное дело после стрельбы в центре Уфы, где мужчина ранил прохожего за отказ поделиться с ним шаурмой. РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T09:41

2023-05-25T09:41

2023-05-25T09:41

происшествия

уфа

россия

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УФА, 25 мая - РИА Новости. Башкирская полиция возбудила уголовное дело после стрельбы в центре Уфы, где мужчина ранил прохожего за отказ поделиться с ним шаурмой. Телеграм-канал Mash Batash опубликовал фото и видео момента инцидента. На фото запечатлен мужчина, направляющий пистолет. На видео - убегающий парень, который показывает прохожим рану на руке. Сообщается, что на улице Мустая Карима около стритфуда мужчина и его брат ели шаурму. К ним подошел парень и попросил поделиться едой. После отказа прохожий начал бить уфимца и выстрелил в него из пистолета. Раненого увезли в больницу, а стрелявший скрылся, отмечает издание. В пресс-службе управления МВД по Башкирии РИА Новости сказали, что инцидент произошел 21 мая, в полицию уже поступило заявление. "Информация о происшествии поступила в отдел полиции №4 города Уфы. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", - пояснил собеседник.

https://ria.ru/20230520/krasnoyarsk-1873113563.html

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уфа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, уфа, россия