https://ria.ru/20230525/strelba-1874004173.html
Уфимец выстрелил в мужчину, который отказался поделиться с ним шаурмой
Уфимец выстрелил в мужчину, который отказался поделиться с ним шаурмой - РИА Новости, 25.05.2023
Уфимец выстрелил в мужчину, который отказался поделиться с ним шаурмой
Башкирская полиция возбудила уголовное дело после стрельбы в центре Уфы, где мужчина ранил прохожего за отказ поделиться с ним шаурмой. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T09:41
2023-05-25T09:41
2023-05-25T09:41
происшествия
уфа
россия
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УФА, 25 мая - РИА Новости. Башкирская полиция возбудила уголовное дело после стрельбы в центре Уфы, где мужчина ранил прохожего за отказ поделиться с ним шаурмой. Телеграм-канал Mash Batash опубликовал фото и видео момента инцидента. На фото запечатлен мужчина, направляющий пистолет. На видео - убегающий парень, который показывает прохожим рану на руке. Сообщается, что на улице Мустая Карима около стритфуда мужчина и его брат ели шаурму. К ним подошел парень и попросил поделиться едой. После отказа прохожий начал бить уфимца и выстрелил в него из пистолета. Раненого увезли в больницу, а стрелявший скрылся, отмечает издание. В пресс-службе управления МВД по Башкирии РИА Новости сказали, что инцидент произошел 21 мая, в полицию уже поступило заявление. "Информация о происшествии поступила в отдел полиции №4 города Уфы. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", - пояснил собеседник.
https://ria.ru/20230520/krasnoyarsk-1873113563.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, уфа, россия
Происшествия, Уфа, Россия
Уфимец выстрелил в мужчину, который отказался поделиться с ним шаурмой
Полиция возбудила дело после стрельбы в Уфе, где мужчина ранил прохожего
УФА, 25 мая - РИА Новости. Башкирская полиция возбудила уголовное дело после стрельбы в центре Уфы, где мужчина ранил прохожего за отказ поделиться с ним шаурмой.
Телеграм-канал Mash Batash опубликовал фото и видео момента инцидента. На фото запечатлен мужчина, направляющий пистолет. На видео - убегающий парень, который показывает прохожим рану на руке. Сообщается, что на улице Мустая Карима около стритфуда мужчина и его брат ели шаурму. К ним подошел парень и попросил поделиться едой. После отказа прохожий начал бить уфимца и выстрелил в него из пистолета. Раненого увезли в больницу, а стрелявший скрылся, отмечает издание.
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В пресс-службе управления МВД по Башкирии РИА Новости сказали, что инцидент произошел 21 мая, в полицию уже поступило заявление.
"Информация о происшествии поступила в отдел полиции №4 города Уфы. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ
"Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", - пояснил собеседник.
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