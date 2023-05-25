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Минпромторг спрогнозировал рост производства стали - РИА Новости, 25.05.2023
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14:04 25.05.2023 (обновлено: 14:32 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/stal-1874088209.html
Минпромторг спрогнозировал рост производства стали
Минпромторг спрогнозировал рост производства стали - РИА Новости, 25.05.2023
Минпромторг спрогнозировал рост производства стали
Минпромторг РФ прогнозирует рост производства стали в РФ в 2023 году на 4-5% относительно прошлого года - до 74-75 миллионов тонн - при сохранении положительной РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T14:04
2023-05-25T14:32
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ прогнозирует рост производства стали в РФ в 2023 году на 4-5% относительно прошлого года - до 74-75 миллионов тонн - при сохранении положительной динамики её выпуска, сообщил журналистам вице-премьер - глава министерства Денис Мантуров. "С начала года мы видим в целом положительную динамику в металлургическом секторе. Как я уже говорил, загрузка предприятий составляет практически 100%. Этому способствует в первую очередь рост внутреннего рынка, а также увеличение экспортных поставок на рынки дружественных стран. Так, по итогам первого квартала выплавка стали находится практически на уровне рекордного 2021 года – 18,7 миллиона тонн. Это очень высокий показатель", - сказал он в кулуарах выставки "Металлообработка". "По итогам года, если продолжим в том же духе, выйдем на 74-75 миллионов тонн, то есть на 4-5% больше, чем в прошлом году", - уточнил вице-премьер - глава Минпромторга.
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россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика
Минпромторг спрогнозировал рост производства стали

Вице-премьер Мантуров: производство стали может вырасти на четыре-пять процентов

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРабочие в цехе доменной выплавки металла
Рабочие в цехе доменной выплавки металла - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Рабочие в цехе доменной выплавки металла. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ прогнозирует рост производства стали в РФ в 2023 году на 4-5% относительно прошлого года - до 74-75 миллионов тонн - при сохранении положительной динамики её выпуска, сообщил журналистам вице-премьер - глава министерства Денис Мантуров.
"С начала года мы видим в целом положительную динамику в металлургическом секторе. Как я уже говорил, загрузка предприятий составляет практически 100%. Этому способствует в первую очередь рост внутреннего рынка, а также увеличение экспортных поставок на рынки дружественных стран. Так, по итогам первого квартала выплавка стали находится практически на уровне рекордного 2021 года – 18,7 миллиона тонн. Это очень высокий показатель", - сказал он в кулуарах выставки "Металлообработка".
"По итогам года, если продолжим в том же духе, выйдем на 74-75 миллионов тонн, то есть на 4-5% больше, чем в прошлом году", - уточнил вице-премьер - глава Минпромторга.
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