https://ria.ru/20230525/stal-1874088209.html

Минпромторг спрогнозировал рост производства стали

Минпромторг спрогнозировал рост производства стали - РИА Новости, 25.05.2023

Минпромторг спрогнозировал рост производства стали

Минпромторг РФ прогнозирует рост производства стали в РФ в 2023 году на 4-5% относительно прошлого года - до 74-75 миллионов тонн - при сохранении положительной РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T14:04

2023-05-25T14:04

2023-05-25T14:32

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ прогнозирует рост производства стали в РФ в 2023 году на 4-5% относительно прошлого года - до 74-75 миллионов тонн - при сохранении положительной динамики её выпуска, сообщил журналистам вице-премьер - глава министерства Денис Мантуров. "С начала года мы видим в целом положительную динамику в металлургическом секторе. Как я уже говорил, загрузка предприятий составляет практически 100%. Этому способствует в первую очередь рост внутреннего рынка, а также увеличение экспортных поставок на рынки дружественных стран. Так, по итогам первого квартала выплавка стали находится практически на уровне рекордного 2021 года – 18,7 миллиона тонн. Это очень высокий показатель", - сказал он в кулуарах выставки "Металлообработка". "По итогам года, если продолжим в том же духе, выйдем на 74-75 миллионов тонн, то есть на 4-5% больше, чем в прошлом году", - уточнил вице-премьер - глава Минпромторга.

https://ria.ru/20230427/udobreniya-1868178898.html

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россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика