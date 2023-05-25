https://ria.ru/20230525/spetsoperatsiya-1874108059.html

ВШЭ будет учить участников спецоперации и членов их семей за свой счет

ВШЭ будет учить участников спецоперации и членов их семей за свой счет - РИА Новости, 25.05.2023

ВШЭ будет учить участников спецоперации и членов их семей за свой счет

Высшая школа экономики приняла решение обучать участников специальной военной операции их детей и близких родственников за счет собственных средств... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T15:03

2023-05-25T15:03

2023-05-25T15:03

общество

никита анисимов

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Высшая школа экономики приняла решение обучать участников специальной военной операции их детей и близких родственников за счет собственных средств университета, сообщила пресс-служба ВШЭ. "Высшая школа экономики будет обучать на основных образовательных программах участников СВО, их детей и близких родственников за счет собственных средств университета. Такое решение принял сегодня ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов. Согласно указу президента, появилась спецквота для детей участников СВО — по ней было выделено 10% мест от контрольных цифр приема. НИУ ВШЭ намерен принять студентов сверх этой квоты, оплатив их обучение за свой счет", - говорится в сообщении. Отмечается, что данное решение коснется как военнослужащих, так и добровольцев, участвующих в СВО, а также их близких родственников, включая детей, супругов, родных братьев и сестер. В вузе добавили, что обучение за счет собственных средств Вышки будет доступно в том числе тем, кто уже учится на коммерческой основе, единственным условием для перевода с платных мест на обучение за счет средств университета будет успешное освоение образовательной программы. "Мы считаем, что имеем возможность оказывать поддержку на системной основе. Наш долг как университета - помогать защитникам Отечества теми средствами, которыми мы располагаем. Мы постоянно ведем содержательный диалог с Минобрнауки по этому вопросу, многие российские вузы уже предоставляют скидки на обучение участникам специальной военной операции и их детям", - сказал ректор ВШЭ Никита Анисимов, его слова приводятся в сообщении. В вузе подчеркнули, что тем, кто ходатайствует о переводе в ВШЭ из других государственных вузов, понадобится досдать разницу академических программ и подтвердить уровень подготовки, достаточный для успешного освоения программ Вышки. "ВШЭ реализует большое количество социальных программ, направленных на создание равного доступа к высококлассному образованию для всех категорий граждан нашей страны. При этом в нашем университете действует студенческий Ситуационный центр, который вместе с Дирекцией по сопровождению отдельных категорий студентов помогает принимать точечные решения о поддержке родственников бойцов СВО", - заключил ректор вуза.

https://ria.ru/20230524/sotsgarantii-1873852622.html

https://ria.ru/20230522/voprosy-1873477222.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, никита анисимов, высшая школа экономики (вшэ)