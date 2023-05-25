https://ria.ru/20230525/sova-1874038015.html
На Ямале спасли замерзшую сову
На Ямале спасли замерзшую сову - РИА Новости, 25.05.2023
На Ямале спасли замерзшую сову
В селе Яр-Сале на Ямале спасли замерзшую годовалую сову, сообщил региональный департамент природных ресурсов. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T11:23
2023-05-25T11:23
2023-05-25T12:00
хорошие новости
ямал
россия
животные
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874037369_0:101:1280:821_1920x0_80_0_0_8ffa2556654a0788c44d99e37321ef47.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая — РИА Новости. В селе Яр-Сале на Ямале спасли замерзшую годовалую сову, сообщил региональный департамент природных ресурсов. Особь ястребиной совы заметили прохожие под припаркованным автомобилем. Годовалая птица была слаба и примерзла ко льду, ее доставили в приют для животных "Друг", где нового постояльца осмотрели специалисты центра ветеринарии. "У нее переохлаждение, перья на одном крыле были немного приморожены. Сейчас птица чувствует себя удовлетворительно. Отогревшись, стала показывать характер, вырываться из рук", — рассказал начальник территориального отдела службы по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов Юрий Краснобаев. Когда хищник окрепнет, его выпустят на свободу, "подальше от поселка", добавили в департаменте.
https://ria.ru/20230522/medvezhonok-1873402450.html
https://ria.ru/20230523/kotyata-1873610679.html
ямал
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874037369_114:0:1251:853_1920x0_80_0_0_1983eebea84d9645c933baffa543f261.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямал, россия, животные, ямало-ненецкий автономный округ (янао), общество
Хорошие новости, Ямал, Россия, Животные, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Общество
На Ямале спасли замерзшую сову
В селе Яр-Сале на Ямале спасли замерзшую годовалую сову
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая — РИА Новости.
В селе Яр-Сале на Ямале спасли замерзшую годовалую сову, сообщил региональный департамент природных ресурсов
.
Особь ястребиной совы заметили прохожие под припаркованным автомобилем. Годовалая птица была слаба и примерзла ко льду, ее доставили в приют для животных "Друг", где нового постояльца осмотрели специалисты центра ветеринарии.
В Пермском крае спасли медвежонка-сироту
"У нее переохлаждение, перья на одном крыле были немного приморожены. Сейчас птица чувствует себя удовлетворительно. Отогревшись, стала показывать характер, вырываться из рук", — рассказал начальник территориального отдела службы по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов Юрий Краснобаев.
Когда хищник окрепнет, его выпустят на свободу, "подальше от поселка", добавили в департаменте.
В Чечне спасли котят, упавших в вентиляционные шахты