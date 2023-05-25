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На Ямале спасли замерзшую сову - РИА Новости, 25.05.2023
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11:23 25.05.2023 (обновлено: 12:00 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/sova-1874038015.html
На Ямале спасли замерзшую сову
На Ямале спасли замерзшую сову - РИА Новости, 25.05.2023
На Ямале спасли замерзшую сову
В селе Яр-Сале на Ямале спасли замерзшую годовалую сову, сообщил региональный департамент природных ресурсов. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T11:23
2023-05-25T12:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая — РИА Новости. В селе Яр-Сале на Ямале спасли замерзшую годовалую сову, сообщил региональный департамент природных ресурсов. Особь ястребиной совы заметили прохожие под припаркованным автомобилем. Годовалая птица была слаба и примерзла ко льду, ее доставили в приют для животных "Друг", где нового постояльца осмотрели специалисты центра ветеринарии. "У нее переохлаждение, перья на одном крыле были немного приморожены. Сейчас птица чувствует себя удовлетворительно. Отогревшись, стала показывать характер, вырываться из рук", — рассказал начальник территориального отдела службы по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов Юрий Краснобаев. Когда хищник окрепнет, его выпустят на свободу, "подальше от поселка", добавили в департаменте.
https://ria.ru/20230522/medvezhonok-1873402450.html
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ямал, россия, животные, ямало-ненецкий автономный округ (янао), общество
Хорошие новости, Ямал, Россия, Животные, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Общество
На Ямале спасли замерзшую сову

В селе Яр-Сале на Ямале спасли замерзшую годовалую сову

© Фото : Департамент природных ресурсов ЯНАОСпасенная особь ястребиной совы
Спасенная особь ястребиной совы - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© Фото : Департамент природных ресурсов ЯНАО
Спасенная особь ястребиной совы
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая — РИА Новости. В селе Яр-Сале на Ямале спасли замерзшую годовалую сову, сообщил региональный департамент природных ресурсов.
Особь ястребиной совы заметили прохожие под припаркованным автомобилем. Годовалая птица была слаба и примерзла ко льду, ее доставили в приют для животных "Друг", где нового постояльца осмотрели специалисты центра ветеринарии.
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"У нее переохлаждение, перья на одном крыле были немного приморожены. Сейчас птица чувствует себя удовлетворительно. Отогревшись, стала показывать характер, вырываться из рук", — рассказал начальник территориального отдела службы по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов Юрий Краснобаев.
Когда хищник окрепнет, его выпустят на свободу, "подальше от поселка", добавили в департаменте.
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Хорошие новостиЯмалРоссияЖивотныеЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Общество
 
 
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