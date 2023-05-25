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Путин отметил успешное сотрудничество в рамках ЕАЭС - РИА Новости, 25.05.2023
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12:50 25.05.2023 (обновлено: 13:12 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/sotrudnichestvo-1874062936.html
Путин отметил успешное сотрудничество в рамках ЕАЭС
Путин отметил успешное сотрудничество в рамках ЕАЭС - РИА Новости, 25.05.2023
Путин отметил успешное сотрудничество в рамках ЕАЭС
Сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно, Россия высоко ценит взаимодействие со всеми странами-участницами объединения и выстраивает отношения... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T12:50
2023-05-25T13:12
евразийский экономический союз
владимир путин
касым-жомарт токаев
никол пашинян
армения
казахстан
россия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно, Россия высоко ценит взаимодействие со всеми странами-участницами объединения и выстраивает отношения на принципах партнерства, заявил президент РФ Владимир Путин."Хотел бы подчеркнуть, что сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза продвигается действительно весьма успешно", - сказал Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.Сославшись на слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, российский лидер согласился с тем, что в ЕАЭС "главным бенефициаром является Армения" , потому что "в Армении самый высокий темп роста экономики". Отвечая на вопрос Путина, премьер республики Никол Пашинян сообщил, что рост ВВП страны составляет 12,1% ."Это, конечно, такая серьезная цифра, очень серьезная", - сказал на это Путин.Он добавил, что Россия высоко ценит тесное партнерство со всеми государствами-членами объединения, которое "последовательно выстраивается на принципах взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга".
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евразийский экономический союз, владимир путин, касым-жомарт токаев, никол пашинян, армения, казахстан, россия
Евразийский экономический союз, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Никол Пашинян, Армения, Казахстан, Россия
Путин отметил успешное сотрудничество в рамках ЕАЭС

Путин отметил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно, Россия высоко ценит взаимодействие со всеми странами-участницами объединения и выстраивает отношения на принципах партнерства, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хотел бы подчеркнуть, что сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза продвигается действительно весьма успешно", - сказал Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.
Сославшись на слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, российский лидер согласился с тем, что в ЕАЭС "главным бенефициаром является Армения" , потому что "в Армении самый высокий темп роста экономики". Отвечая на вопрос Путина, премьер республики Никол Пашинян сообщил, что рост ВВП страны составляет 12,1% .
"Это, конечно, такая серьезная цифра, очень серьезная", - сказал на это Путин.
Он добавил, что Россия высоко ценит тесное партнерство со всеми государствами-членами объединения, которое "последовательно выстраивается на принципах взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга".
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
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Евразийский экономический союзВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевНикол ПашинянАрменияКазахстанРоссия
 
 
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