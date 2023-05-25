https://ria.ru/20230525/sotrudnichestvo-1874062936.html

Путин отметил успешное сотрудничество в рамках ЕАЭС

Путин отметил успешное сотрудничество в рамках ЕАЭС - РИА Новости, 25.05.2023

Путин отметил успешное сотрудничество в рамках ЕАЭС

Сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно, Россия высоко ценит взаимодействие со всеми странами-участницами объединения и выстраивает отношения... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T12:50

2023-05-25T12:50

2023-05-25T13:12

евразийский экономический союз

владимир путин

касым-жомарт токаев

никол пашинян

армения

казахстан

россия

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно, Россия высоко ценит взаимодействие со всеми странами-участницами объединения и выстраивает отношения на принципах партнерства, заявил президент РФ Владимир Путин."Хотел бы подчеркнуть, что сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза продвигается действительно весьма успешно", - сказал Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.Сославшись на слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, российский лидер согласился с тем, что в ЕАЭС "главным бенефициаром является Армения" , потому что "в Армении самый высокий темп роста экономики". Отвечая на вопрос Путина, премьер республики Никол Пашинян сообщил, что рост ВВП страны составляет 12,1% ."Это, конечно, такая серьезная цифра, очень серьезная", - сказал на это Путин.Он добавил, что Россия высоко ценит тесное партнерство со всеми государствами-членами объединения, которое "последовательно выстраивается на принципах взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга".

https://ria.ru/20230524/eaes-1873926238.html

армения

казахстан

россия

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евразийский экономический союз, владимир путин, касым-жомарт токаев, никол пашинян, армения, казахстан, россия