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Посол России рассказал о железнодорожном грузовом сообщении с КНДР
Посол России рассказал о железнодорожном грузовом сообщении с КНДР - РИА Новости, 25.05.2023
Посол России рассказал о железнодорожном грузовом сообщении с КНДР
Железнодорожное грузовое сообщение между РФ и КНДР возобновилось, имеет регулярный характер, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T08:35
2023-05-25T08:35
2023-05-25T09:13
россия
кндр (северная корея)
александр мацегора
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Железнодорожное грузовое сообщение между РФ и КНДР возобновилось, имеет регулярный характер, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. "В ноябре железнодорожное грузовое сообщение между нашими странами действительно возобновилось, причем не на разовой основе, а в регулярном режиме", - сказал посол. Он добавил, что трансграничное движение грузов вернулось к "доковидному" режиму, но с недельным карантином для ввозимого."За первый квартал 2023 года объем перевозки грузов через погранпереход Хасан/Туманган составил 13 223 тонны, в том числе из России в КНДР поставлено 4946 тонн пшеничной муки и 4309 тонн кукурузы. Кроме того, сюда идет наше растительное масло, кондитерские изделия и нефтепродукты, транзитом из Китая следуют строительные материалы", - отметил посол.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, кндр (северная корея), александр мацегора
Россия, КНДР (Северная Корея), Александр Мацегора
Посол России рассказал о железнодорожном грузовом сообщении с КНДР
Посол Мацегора: железнодорожное грузовое сообщение между Россией и КНДР возобновилось
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Железнодорожное грузовое сообщение между РФ и КНДР возобновилось, имеет регулярный характер, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.
"В ноябре железнодорожное грузовое сообщение между нашими странами действительно возобновилось, причем не на разовой основе, а в регулярном режиме", - сказал посол.
Он добавил, что трансграничное движение грузов вернулось к "доковидному" режиму, но с недельным карантином для ввозимого.
"За первый квартал 2023 года объем перевозки грузов через погранпереход Хасан/Туманган составил 13 223 тонны, в том числе из России в КНДР поставлено 4946 тонн пшеничной муки и 4309 тонн кукурузы. Кроме того, сюда идет наше растительное масло, кондитерские изделия и нефтепродукты, транзитом из Китая следуют строительные материалы", - отметил посол.
В России надеются на возобновление взаимных визитов с КНДР до конца года