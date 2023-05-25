https://ria.ru/20230525/soobschenie-1873995828.html

Посол России рассказал о железнодорожном грузовом сообщении с КНДР

Посол России рассказал о железнодорожном грузовом сообщении с КНДР - РИА Новости, 25.05.2023

Посол России рассказал о железнодорожном грузовом сообщении с КНДР

Железнодорожное грузовое сообщение между РФ и КНДР возобновилось, имеет регулярный характер, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T08:35

2023-05-25T08:35

2023-05-25T09:13

россия

кндр (северная корея)

александр мацегора

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Железнодорожное грузовое сообщение между РФ и КНДР возобновилось, имеет регулярный характер, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. "В ноябре железнодорожное грузовое сообщение между нашими странами действительно возобновилось, причем не на разовой основе, а в регулярном режиме", - сказал посол. Он добавил, что трансграничное движение грузов вернулось к "доковидному" режиму, но с недельным карантином для ввозимого."За первый квартал 2023 года объем перевозки грузов через погранпереход Хасан/Туманган составил 13 223 тонны, в том числе из России в КНДР поставлено 4946 тонн пшеничной муки и 4309 тонн кукурузы. Кроме того, сюда идет наше растительное масло, кондитерские изделия и нефтепродукты, транзитом из Китая следуют строительные материалы", - отметил посол.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230525/kndr-1873993757.html

россия

кндр (северная корея)

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Влада Копылова

россия, кндр (северная корея), александр мацегора