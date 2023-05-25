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Посол России рассказал о железнодорожном грузовом сообщении с КНДР - РИА Новости, 25.05.2023
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08:35 25.05.2023 (обновлено: 09:13 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/soobschenie-1873995828.html
Посол России рассказал о железнодорожном грузовом сообщении с КНДР
Посол России рассказал о железнодорожном грузовом сообщении с КНДР - РИА Новости, 25.05.2023
Посол России рассказал о железнодорожном грузовом сообщении с КНДР
Железнодорожное грузовое сообщение между РФ и КНДР возобновилось, имеет регулярный характер, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T08:35
2023-05-25T09:13
россия
кндр (северная корея)
александр мацегора
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Железнодорожное грузовое сообщение между РФ и КНДР возобновилось, имеет регулярный характер, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. "В ноябре железнодорожное грузовое сообщение между нашими странами действительно возобновилось, причем не на разовой основе, а в регулярном режиме", - сказал посол. Он добавил, что трансграничное движение грузов вернулось к "доковидному" режиму, но с недельным карантином для ввозимого."За первый квартал 2023 года объем перевозки грузов через погранпереход Хасан/Туманган составил 13 223 тонны, в том числе из России в КНДР поставлено 4946 тонн пшеничной муки и 4309 тонн кукурузы. Кроме того, сюда идет наше растительное масло, кондитерские изделия и нефтепродукты, транзитом из Китая следуют строительные материалы", - отметил посол.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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россия, кндр (северная корея), александр мацегора
Россия, КНДР (Северная Корея), Александр Мацегора
Посол России рассказал о железнодорожном грузовом сообщении с КНДР

Посол Мацегора: железнодорожное грузовое сообщение между Россией и КНДР возобновилось

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути сортировочной станции
Железнодорожные пути сортировочной станции - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Железнодорожные пути сортировочной станции . Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Железнодорожное грузовое сообщение между РФ и КНДР возобновилось, имеет регулярный характер, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.
"В ноябре железнодорожное грузовое сообщение между нашими странами действительно возобновилось, причем не на разовой основе, а в регулярном режиме", - сказал посол.
Он добавил, что трансграничное движение грузов вернулось к "доковидному" режиму, но с недельным карантином для ввозимого.
"За первый квартал 2023 года объем перевозки грузов через погранпереход Хасан/Туманган составил 13 223 тонны, в том числе из России в КНДР поставлено 4946 тонн пшеничной муки и 4309 тонн кукурузы. Кроме того, сюда идет наше растительное масло, кондитерские изделия и нефтепродукты, транзитом из Китая следуют строительные материалы", - отметил посол.
Читайте полный текст интервью >>>
Посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
В России надеются на возобновление взаимных визитов с КНДР до конца года
Вчера, 08:16
 
РоссияКНДР (Северная Корея)Александр Мацегора
 
 
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