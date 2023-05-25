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Российская система "Солнцепек" поразила опорные пункты ВСУ в ДНР - РИА Новости, 25.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 25.05.2023 (обновлено: 08:43 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/solntsepek-1873986520.html
Российская система "Солнцепек" поразила опорные пункты ВСУ в ДНР
Российская система "Солнцепек" поразила опорные пункты ВСУ в ДНР - РИА Новости, 25.05.2023
Российская система "Солнцепек" поразила опорные пункты ВСУ в ДНР
Российская тяжелая огнеметная система "Солнцепек" поразила опорные пункты украинских войск в районе Первомайского в ДНР, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T05:06
2023-05-25T08:43
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
луганская народная республика
вадим астафьев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российская тяжелая огнеметная система "Солнцепек" поразила опорные пункты украинских войск в районе Первомайского в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев. "Экипажем тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" соединения радиационной химической и биологической защиты Южного военного округа выполнены три огневые задачи по взводным опорным пунктам 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Первомайское", — отметил он. Также авиация ударила по украинским "опорникам" на Лисичанском (ЛНР) и Авдеевском направлениях (ДНР). Кроме того, артиллеристы Южного военного округа при контрбатарейной борьбе уничтожили семь орудий и три миномета противника на огневых позициях в районе населенного пункта Победа в ДНР.По информации Минобороны, помимо этого, в Донбассе удалось уничтожить бронетехнику и несколько опорных пунктов ВСУ с помощью артиллерийских расчетов, использующих РСЗО "Ураган".
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безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика, вадим астафьев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины
Российская система "Солнцепек" поразила опорные пункты ВСУ в ДНР

Минобороны: российская огнеметная система "Солнцепек" поразила опорные пункты ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российская тяжелая огнеметная система "Солнцепек" поразила опорные пункты украинских войск в районе Первомайского в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.
"Экипажем тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" соединения радиационной химической и биологической защиты Южного военного округа выполнены три огневые задачи по взводным опорным пунктам 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Первомайское", — отметил он.
Также авиация ударила по украинским "опорникам" на Лисичанском (ЛНР) и Авдеевском направлениях (ДНР).
Кроме того, артиллеристы Южного военного округа при контрбатарейной борьбе уничтожили семь орудий и три миномета противника на огневых позициях в районе населенного пункта Победа в ДНР.
По информации Минобороны, помимо этого, в Донбассе удалось уничтожить бронетехнику и несколько опорных пунктов ВСУ с помощью артиллерийских расчетов, использующих РСЗО "Ураган".
Работа артиллерийских расчетов РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
"Ураганы" ЦВО уничтожили бронетехнику и опорные пункты ВСУ в Донбассе
Вчера, 05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВадим АстафьевВооруженные силы Украины
 
 
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