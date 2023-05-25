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МГППУ и Армянский педагогический университет подписали соглашение

МГППУ и Армянский педагогический университет подписали соглашение - РИА Новости, 25.05.2023

МГППУ и Армянский педагогический университет подписали соглашение

В Московском государственном психолого-педагогическом университете (МГППУ) состоялся круглый стол "Психологическая помощь в образовании. Лучшие психологические... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T11:15

2023-05-25T11:15

2023-05-25T11:15

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Московском государственном психолого-педагогическом университете (МГППУ) состоялся круглый стол "Психологическая помощь в образовании. Лучшие психологические практики в системе образования". В нем приняли участие представители Минпросвещения России, Посольства Республики Армения в Российской Федерации, Армянского государственного педагогического университета им. Хачатура Абовяна, а также Армавирского государственного педагогического университета. В рамках мероприятия подписано соглашение о намерениях между Московским психолого-педагогическим университетом и Армянским педагогическим университетом.К участникам мероприятия с приветственным словом обратился директор Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения России Алексей Благинин."Сегодня особую важность приобретают развитие международного сотрудничества в области образования и науки, необходимость расширения международных программ и обмен практиками, совместный, комплексный подход к реализации психологической помощи и сопровождения системы образования. Наши страны обладают серьезным потенциалом для развития сотрудничества в сфере образования и науки. На данном этапе нужно выработать общую стратегию вузов России и Армении по подготовке кадров, научному сотрудничеству, установлению партнерства между университетами для развития и разработки базы лучших педагогических практик для комплексного сопровождения системы образования", – отметил Алексей Благинин.Представитель Посольства Республики Армения в Российской Федерации Рипсиме Маркосян подчеркнула, что мероприятие стало консолидирующим фактором и залогом расширения сотрудничества в области психологических практик.Ректор МГППУ Аркадий Марголис сообщил, что на круглом столе благодаря обмену педагогическим опытом намечены векторы развития взаимодействия двух стран."Наша сегодняшняя встреча – это уникальная возможность поделиться своими лучшими практиками в области подготовки кадров и психологического сопровождения в образовании с целью взаимного обмена опытом, что позволит выработать общую стратегию плодотворного сотрудничества между вузами наших стран", – сказал Аркадий Марголис.В ходе круглого стола участники обсудили вопросы сотрудничества в области образования. Итогом мероприятия стало подписание соглашения о намерениях. В рамках документа устанавливаются партнерские отношения и долгосрочное сотрудничество между двумя университетами в сферах подготовки кадров для системы образования и сопровождения образовательных учреждений, исследовательской, научно-аналитической и консультационной деятельности по распространению лучших психолого-педагогических практик."Опыт МГППУ, собравший наилучшие практики, необходим представителям профессиональной среды армянского университета, где на соответствующих кафедрах будут разрабатываться определенные методики и программы для решения актуальных проблем системы образования", – прокомментировала подписание документа ректор Армянского государственного педагогического университета Србуи Геворкян.Сопровождение и развитие двустороннего сотрудничества с Республикой Армения Минпросвещения России поручило Армавирскому государственному педагогическому университету (АГПУ). Проректор по воспитательной и молодежной политике АГПУ Дмитрий Ковальчук подчеркнул важность подписанного соглашения для расширения профессионального сотрудничества в области развития психологических служб системы образования.Делегация Армянского педагогического университета им. Хачатура Абовяна посетила Россию в рамках двухдневного визита по обмену опытом в области психологической помощи в системе образования.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сн_образование, социальный навигатор