https://ria.ru/20230525/signal-1873986683.html

"Купите йод". Слова Зеленского о сигнале России ужаснули пользователей Сети

"Купите йод". Слова Зеленского о сигнале России ужаснули пользователей Сети - РИА Новости, 25.05.2023

"Купите йод". Слова Зеленского о сигнале России ужаснули пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали слова Владимира Зеленского о том, что передача истребителей F-16 Киеву станет сигналом России. РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T05:38

2023-05-25T05:38

2023-05-25T11:11

в мире

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украина

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова Владимира Зеленского о том, что передача истребителей F-16 Киеву станет сигналом России."Первый переданный Украине F-16 станет одним из самых сильных сигналов со стороны мира о том, что Россия проиграет", — заявил он."Глобальный шаг? Хватит мечтать! Ты уже проиграл", — ответил Зеленскому один из комментаторов."Человек, который пишет это, надеюсь, понимает, что истребители F-16 устарели и не станут "фактором, меняющим правила игры", о котором говорит Украина. Поставка самолетов будет способствовать дальнейшему движению конфликта в сторону ядерного уничтожения. Я бы вложил деньги в бомбоубежища и таблетки с йодом", — добавил другой."Самые сильные сигналы со стороны мира?" Перестань втягивать весь мир в это", — поддержал третий."Как же сильно наркотики изменили восприятие реальности", — предположил еще один пользователь."Никто тебе не верит", — заключили участники дискуссии.Ранее представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США считают поставки F-16 Украине своим приоритетом.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230525/vybor-1873984152.html

https://ria.ru/20230524/ukraina-1873950025.html

https://ria.ru/20230524/medvedev-1873757902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, владимир зеленский, нато