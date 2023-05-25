https://ria.ru/20230525/signal-1873986683.html
"Купите йод". Слова Зеленского о сигнале России ужаснули пользователей Сети
"Купите йод". Слова Зеленского о сигнале России ужаснули пользователей Сети - РИА Новости, 25.05.2023
"Купите йод". Слова Зеленского о сигнале России ужаснули пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали слова Владимира Зеленского о том, что передача истребителей F-16 Киеву станет сигналом России. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T05:38
2023-05-25T05:38
2023-05-25T11:11
в мире
россия
украина
владимир зеленский
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1873985852_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d1b8059ac868d8418a78be71228e09f8.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова Владимира Зеленского о том, что передача истребителей F-16 Киеву станет сигналом России."Первый переданный Украине F-16 станет одним из самых сильных сигналов со стороны мира о том, что Россия проиграет", — заявил он."Глобальный шаг? Хватит мечтать! Ты уже проиграл", — ответил Зеленскому один из комментаторов."Человек, который пишет это, надеюсь, понимает, что истребители F-16 устарели и не станут "фактором, меняющим правила игры", о котором говорит Украина. Поставка самолетов будет способствовать дальнейшему движению конфликта в сторону ядерного уничтожения. Я бы вложил деньги в бомбоубежища и таблетки с йодом", — добавил другой."Самые сильные сигналы со стороны мира?" Перестань втягивать весь мир в это", — поддержал третий."Как же сильно наркотики изменили восприятие реальности", — предположил еще один пользователь."Никто тебе не верит", — заключили участники дискуссии.Ранее представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США считают поставки F-16 Украине своим приоритетом.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230525/vybor-1873984152.html
https://ria.ru/20230524/ukraina-1873950025.html
https://ria.ru/20230524/medvedev-1873757902.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1873985852_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0976ccd8a6942fe1a849cb5cd270e95a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, владимир зеленский, нато
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, НАТО
"Купите йод". Слова Зеленского о сигнале России ужаснули пользователей Сети
Пользователи Twitter посоветовали купить йод после слов Зеленского о сигнале России