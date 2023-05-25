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"Купите йод". Слова Зеленского о сигнале России ужаснули пользователей Сети - РИА Новости, 25.05.2023
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05:38 25.05.2023 (обновлено: 11:11 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/signal-1873986683.html
"Купите йод". Слова Зеленского о сигнале России ужаснули пользователей Сети
"Купите йод". Слова Зеленского о сигнале России ужаснули пользователей Сети - РИА Новости, 25.05.2023
"Купите йод". Слова Зеленского о сигнале России ужаснули пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали слова Владимира Зеленского о том, что передача истребителей F-16 Киеву станет сигналом России. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T05:38
2023-05-25T11:11
в мире
россия
украина
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова Владимира Зеленского о том, что передача истребителей F-16 Киеву станет сигналом России."Первый переданный Украине F-16 станет одним из самых сильных сигналов со стороны мира о том, что Россия проиграет", — заявил он."Глобальный шаг? Хватит мечтать! Ты уже проиграл", — ответил Зеленскому один из комментаторов.&quot;Человек, который пишет это, надеюсь, понимает, что истребители F-16 устарели и не станут &quot;фактором, меняющим правила игры&quot;, о котором говорит Украина. Поставка самолетов будет способствовать дальнейшему движению конфликта в сторону ядерного уничтожения. Я бы вложил деньги в бомбоубежища и таблетки с йодом&quot;, — добавил другой."Самые сильные сигналы со стороны мира?" Перестань втягивать весь мир в это", — поддержал третий."Как же сильно наркотики изменили восприятие реальности", — предположил еще один пользователь."Никто тебе не верит", — заключили участники дискуссии.Ранее представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США считают поставки F-16 Украине своим приоритетом.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230525/vybor-1873984152.html
https://ria.ru/20230524/ukraina-1873950025.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, нато
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, НАТО
"Купите йод". Слова Зеленского о сигнале России ужаснули пользователей Сети

Пользователи Twitter посоветовали купить йод после слов Зеленского о сигнале России

© AP Photo / Carl CourtВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© AP Photo / Carl Court
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова Владимира Зеленского о том, что передача истребителей F-16 Киеву станет сигналом России.
"Первый переданный Украине F-16 станет одним из самых сильных сигналов со стороны мира о том, что Россия проиграет", — заявил он.
"Глобальный шаг? Хватит мечтать! Ты уже проиграл", — ответил Зеленскому один из комментаторов.
«

"Человек, который пишет это, надеюсь, понимает, что истребители F-16 устарели и не станут "фактором, меняющим правила игры", о котором говорит Украина. Поставка самолетов будет способствовать дальнейшему движению конфликта в сторону ядерного уничтожения. Я бы вложил деньги в бомбоубежища и таблетки с йодом", — добавил другой.

"Самые сильные сигналы со стороны мира?" Перестань втягивать весь мир в это", — поддержал третий.
"Как же сильно наркотики изменили восприятие реальности", — предположил еще один пользователь.
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