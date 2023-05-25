https://ria.ru/20230525/shvetsiya-1874060763.html

МИД Швеции отреагировал на решение России о высылке дипломатов

МИД Швеции отреагировал на решение России о высылке дипломатов - РИА Новости, 25.05.2023

МИД Швеции отреагировал на решение России о высылке дипломатов

Решение России выслать из страны пятерых шведских дипломатов, закрыть российское консульство в Гётеборге и отозвать согласие на деятельность шведского... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T12:39

2023-05-25T12:39

2023-05-25T13:17

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швеция

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид швеции

санкт-петербург

малена мард

гетеборг

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Решение России выслать из страны пятерых шведских дипломатов, закрыть российское консульство в Гётеборге и отозвать согласие на деятельность шведского генконсульства в Петербурге вызывает сожаление, говорится в сообщении МИД Швеции для телеканала SVT.В четверг посол Швеции Малена Мард была вызвана в МИД РФ, где ей сообщили об ответных мерах на высылку российских дипломатов."Российское послание вызывает большое сожаление. Россия приняла решение выслать шведских дипломатов, которые действовали в рамках Венской конвенции и осуществляли обычную дипломатическую деятельность в России... Мы также глубоко сожалеем о российском сообщении о генеральном консульстве в Санкт-Петербурге. Консульство стало локомотивом двустороннего межэтнического сотрудничества между Россией и Швецией в широком смысле этого слова", - сообщили в МИД Швеции.В конце апреля глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что королевство высылает пятерых российских дипломатов, объяснив это решение тем, что "их деятельность не совместима с дипломатическим статусом". Шведское министерство иностранных дел в комментарии РИА Новости обосновало высылку российских дипломатов противодействием "сбору разведданных Россией в Швеции".

https://ria.ru/20230522/sovet-1873517113.html

https://ria.ru/20230425/vysylki-1867517401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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