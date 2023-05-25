https://ria.ru/20230525/sheremetevo-1874085400.html

Шереметьево предложил разрешить авиакомпаниям Китая транзитную посадку

Шереметьево предложил разрешить авиакомпаниям Китая транзитную посадку - РИА Новости, 25.05.2023

Шереметьево предложил разрешить авиакомпаниям Китая транзитную посадку

Аэропорт "Шереметьево" предлагает ввести для китайских авиакомпаний пятую свободу воздуха, разрешив им делать транзитную посадку в Москве, что позволит открыть... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T15:00

2023-05-25T15:00

2023-05-25T15:00

туризм

экономика

китай

москва

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домодедово (аэропорт)

аэрофлот

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" предлагает ввести для китайских авиакомпаний пятую свободу воздуха, разрешив им делать транзитную посадку в Москве, что позволит открыть прямые рейсы из российской столицы в Европу, пишет в четверг газета "Ведомости" с ссылкой на источники. Издание поясняет, что свободы воздуха – набор правил, регламентирующих право авиакомпаний входить в воздушное пространство других стран и приземляться на их территории, прописанный в Чикагской конвенции 1944 года. Пятая свобода позволяет авиакомпании летать между двумя зарубежными странами, если перелет начинается или заканчивается в своей стране. Например, если китайская авиакомпания выполняет рейс из Парижа в Москву, а затем летит в Гуанчжоу. Один из источников говорит, что инициатива поднимается на совещаниях с участием Минтранса и аэропортов как минимум с конца прошлого года. Другой источник сказал газете, что идея "не формализована в виде официальных писем". По его словам, на совещаниях пятую свободу предлагал предоставить китайским авиаперевозчикам представитель "Шереметьево". В Минтрансе РФ "Ведомостям" сообщили, что данное предложение в ведомство не поступало и с российскими перевозчиками не обсуждалось. Источник газеты в группе "Аэрофлот" считает, что пятая свобода может быть предоставлена авиакомпаниям КНР только на паритетной основе. "Либо авиакомпании из Китая предоставляют нам блоки мест на рейсах из Москвы для наших пассажиров, либо "Аэрофлот" получает пятую свободу в пунктах КНР для полетов в дружественные страны с посадкой в Китае. Но приоритетным для "Аэрофлота" будет предоставление блоков", – цитирует газета его слова. "Вопрос предоставления дополнительных прав полетов должен обсуждаться на переговорах авиационных властей. Минтранс пригласил китайскую сторону для проведения переговоров по вопросу расширения воздушного сообщения между странами", – отметил представитель Минтранса. Представитель пресс-службы правительства РФ сообщил, что обращение аэропортов по поводу введения пятой свободы в кабмине не получали.

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экономика, китай, москва, россия, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), аэрофлот, новости - туризм