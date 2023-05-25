Рейтинг@Mail.ru
Шереметьево предложил разрешить авиакомпаниям Китая транзитную посадку - РИА Новости, 25.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
15:00 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/sheremetevo-1874085400.html
Шереметьево предложил разрешить авиакомпаниям Китая транзитную посадку
Шереметьево предложил разрешить авиакомпаниям Китая транзитную посадку - РИА Новости, 25.05.2023
Шереметьево предложил разрешить авиакомпаниям Китая транзитную посадку
Аэропорт "Шереметьево" предлагает ввести для китайских авиакомпаний пятую свободу воздуха, разрешив им делать транзитную посадку в Москве, что позволит открыть... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T15:00
2023-05-25T15:00
туризм
экономика
китай
москва
россия
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
аэрофлот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871295988_0:343:3032:2048_1920x0_80_0_0_21b56e034d2d48f66c7ae41902df3eae.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" предлагает ввести для китайских авиакомпаний пятую свободу воздуха, разрешив им делать транзитную посадку в Москве, что позволит открыть прямые рейсы из российской столицы в Европу, пишет в четверг газета "Ведомости" с ссылкой на источники. Издание поясняет, что свободы воздуха – набор правил, регламентирующих право авиакомпаний входить в воздушное пространство других стран и приземляться на их территории, прописанный в Чикагской конвенции 1944 года. Пятая свобода позволяет авиакомпании летать между двумя зарубежными странами, если перелет начинается или заканчивается в своей стране. Например, если китайская авиакомпания выполняет рейс из Парижа в Москву, а затем летит в Гуанчжоу. Один из источников говорит, что инициатива поднимается на совещаниях с участием Минтранса и аэропортов как минимум с конца прошлого года. Другой источник сказал газете, что идея "не формализована в виде официальных писем". По его словам, на совещаниях пятую свободу предлагал предоставить китайским авиаперевозчикам представитель "Шереметьево". В Минтрансе РФ "Ведомостям" сообщили, что данное предложение в ведомство не поступало и с российскими перевозчиками не обсуждалось. Источник газеты в группе "Аэрофлот" считает, что пятая свобода может быть предоставлена авиакомпаниям КНР только на паритетной основе. "Либо авиакомпании из Китая предоставляют нам блоки мест на рейсах из Москвы для наших пассажиров, либо "Аэрофлот" получает пятую свободу в пунктах КНР для полетов в дружественные страны с посадкой в Китае. Но приоритетным для "Аэрофлота" будет предоставление блоков", – цитирует газета его слова. "Вопрос предоставления дополнительных прав полетов должен обсуждаться на переговорах авиационных властей. Минтранс пригласил китайскую сторону для проведения переговоров по вопросу расширения воздушного сообщения между странами", – отметил представитель Минтранса. Представитель пресс-службы правительства РФ сообщил, что обращение аэропортов по поводу введения пятой свободы в кабмине не получали.
https://ria.ru/20230525/reysy-1874094460.html
китай
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871295988_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ca2c13a717c566565c6fa35b53682508.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, москва, россия, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), аэрофлот, новости - туризм
Туризм, Экономика, Китай, Москва, Россия, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Аэрофлот, Новости - Туризм
Шереметьево предложил разрешить авиакомпаниям Китая транзитную посадку

Шереметьево предлагает разрешить китайским компаниям совершать транзитную посадку в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Люди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" предлагает ввести для китайских авиакомпаний пятую свободу воздуха, разрешив им делать транзитную посадку в Москве, что позволит открыть прямые рейсы из российской столицы в Европу, пишет в четверг газета "Ведомости" с ссылкой на источники.
Издание поясняет, что свободы воздуха – набор правил, регламентирующих право авиакомпаний входить в воздушное пространство других стран и приземляться на их территории, прописанный в Чикагской конвенции 1944 года. Пятая свобода позволяет авиакомпании летать между двумя зарубежными странами, если перелет начинается или заканчивается в своей стране. Например, если китайская авиакомпания выполняет рейс из Парижа в Москву, а затем летит в Гуанчжоу.
Один из источников говорит, что инициатива поднимается на совещаниях с участием Минтранса и аэропортов как минимум с конца прошлого года. Другой источник сказал газете, что идея "не формализована в виде официальных писем". По его словам, на совещаниях пятую свободу предлагал предоставить китайским авиаперевозчикам представитель "Шереметьево". В Минтрансе РФ "Ведомостям" сообщили, что данное предложение в ведомство не поступало и с российскими перевозчиками не обсуждалось.
Источник газеты в группе "Аэрофлот" считает, что пятая свобода может быть предоставлена авиакомпаниям КНР только на паритетной основе. "Либо авиакомпании из Китая предоставляют нам блоки мест на рейсах из Москвы для наших пассажиров, либо "Аэрофлот" получает пятую свободу в пунктах КНР для полетов в дружественные страны с посадкой в Китае. Но приоритетным для "Аэрофлота" будет предоставление блоков", – цитирует газета его слова.
"Вопрос предоставления дополнительных прав полетов должен обсуждаться на переговорах авиационных властей. Минтранс пригласил китайскую сторону для проведения переговоров по вопросу расширения воздушного сообщения между странами", – отметил представитель Минтранса. Представитель пресс-службы правительства РФ сообщил, что обращение аэропортов по поводу введения пятой свободы в кабмине не получали.
Самолет Boeing 737 авиакомпании Georgian Airways - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Georgian Airways открыла продажу билетов на рейсы из Москвы в Париж и Вену
Вчера, 14:20
 
ТуризмЭкономикаКитайМоскваРоссияШереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)АэрофлотНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала