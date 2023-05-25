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Иудейский праздник Шавуот

Иудейский праздник Шавуот - РИА Новости, 25.05.2023

Иудейский праздник Шавуот

Шавуот (древнеевр. "недели") – еврейский праздник, называемый также Пятидесятницей и приходящийся на 50-й день (спустя семь недель) после принесения во время... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T03:06

2023-05-25T03:06

2023-05-25T03:06

справки

израиль

шавуот

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Шавуот (древнеевр. "недели") – еврейский праздник, называемый также Пятидесятницей и приходящийся на 50-й день (спустя семь недель) после принесения во время праздника Песах (еврейской Пасхи) в жертву начатков ячменя нового урожая. Шавуот служит напоминанием о даровании Торы (главная священная книга в иудаизме) ровно через семь недель после исхода еврейского народа из Египта. Согласно преданию, в этот день в 2448 году от сотворения мира (1312 году до нашей эры) сыны Израиля получили от Всевышнего Тору и десять заповедей у горы Синай.Праздник Шавуот раскрывает глубокую мысль о том, что физическое освобождение от рабства и даже завоевание политической свободы не имеют особого значения до тех пор, пока не достигнута свобода духовная, основанная на признании единственной власти – власти Всевышнего и Его заветов. Другие названия праздника – "время дарования Торы", "праздник жатвы", "праздник первых плодов", "ацерет" (собрание, завершение). Начинается Шавуот шестого сивана (месяц сиван соответствует середине мая – началу июня). В Израиле его празднуют только один день (в шестой день сивана), в диаспоре отмечают в шестой и седьмой дни сивана. В 2023 году Шавуот начинается вечером 25 мая и заканчивается ночью 27 мая.Шавуот, как и все еврейские праздники, начинается вечером предыдущего дня с заходом солнца, но праздновать его не начинают до "выхода звезд", ожидая окончания полных 49 суток "счета Омера" (дней между Песахом и Шавуотом).Существует обычай украшать дом и синагогу листвой, цветами, ветвями деревьев, напоминающими о зелени вокруг горы Синай, когда еврейский народ получил Тору.В первую ночь праздника принято не спать, а изучать книгу. Этот обычай носит название тикун – в дословном переводе "исправление (мира)". В эту ночь читают сборник фрагментов из Торы, называемый "Тикун лейл Шавуот".Вечером с наступлением праздника устраивают большую трапезу. Перед ней делают кидуш (освящение над бокалом вина).Прободрствовав всю ночь, утром совершают омовение рук (нетилат ядаим).Непосредственно перед чтением Торы во многих еврейских общинах произносят пиют (жанр еврейской поэзии) Акдамот. Он содержит 90 рифмованных строк, написанных по-арамейски и прославляющих Создателя, Тору и принявший ее Израиль.Главное событие праздника – слушание десяти заповедей во время чтения свитка Торы сразу после утренней молитвы. Все присутствующие при этом встают, заново переживая благоговейный трепет, который евреи впервые пережили у горы Синай. В этот момент важен сам факт присутствия и участия в происходящем, поэтому все евреи – мужчины, женщины и дети (включая младенцев) – должны быть в эти минуты в синагоге.Во второй день праздника Шавуот после чтения Торы, те, у кого нет кого-то из родителей, читают поминальную молитву Изкор за души умерших родственников и принимают обещание сделать пожертвование в их заслугу.Традиция связывает время Шавуота с окончанием жатвы ячменя и началом жатвы пшеницы. В древности в этот день земледельцы со всего Израиля приходили с приношениями в Иерусалимский храм. Праздничные процессии сопровождались пением и танцами.В средние века в еврейских общинах в Европы существовал обычай в Шавуот приводить детей в синагогу и давать им слизывать мед со специальной доски, на которой были вырезаны еврейские письмена, чтобы "вкус Торы был сладок в их устах".Шавуот имеет статус "праздника из Торы" – Йом-Тов. В этот день запрещено все, что с точки зрения законов субботы считается работой (кроме варки еды и перенесения огня).Обычно оставляют горящую горелку на все дни праздника: от живого огня зажигать можно, а он необходим не только для кухни, но и для зажигания праздничных свечей.Даже электрический свет нужно включить накануне праздника.В этот день также запрещается брать в руки деньги – монеты и банкноты, а также пользоваться любыми видами транспорта.На Шавуот едят молочное – вареники, пирожки или блины с сыром. Этот обычай берет начало со дня Вручения Торы. Вернувшись в лагерь от горы Синай, сыны Израилевы не могли воспользоваться своей кухонной утварью из-за данных им законов кошерности. В тот день им пришлось довольствоваться молочной пищей. С тех пор, отдавая дань прошлому, на Шавуот перед обедом едят что-либо молочное и лишь затем в отдельной посуде подают праздничные мясные блюда.В праздники можно готовить пищу, но только для употребления в самый день праздника, запасов же на другие дни праздника готовить нельзя. Шавуот несет особое значение для иудеев. Именно в этот день детей начинают приобщать к чтению Торы, изучению письменности.Сегодня, несмотря на меньшую в сравнении с библейскими временами важность сельского хозяйства, Шавуот не теряет своего смысла. Как и прежде, люди в этот день просят благословения Господа и надеются на счастливый год, ожидая не только щедрого урожая, но и здоровья, удачи, радости. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, израиль, шавуот