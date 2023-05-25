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Новый цифровой сервис для расчета парковочных мест появился в Подмосковье - РИА Новости, 25.05.2023
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Новости Подмосковья
 
19:51 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/servis-1874202115.html
Новый цифровой сервис для расчета парковочных мест появился в Подмосковье
Новый цифровой сервис для расчета парковочных мест появился в Подмосковье - РИА Новости, 25.05.2023
Новый цифровой сервис для расчета парковочных мест появился в Подмосковье
В Московской области появился новый бесплатный онлайн-сервис для застройщиков. Он автоматически рассчитывает необходимое количество мест на парковке при... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T19:51
2023-05-25T19:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Московской области появился новый бесплатный онлайн-сервис для застройщиков. Он автоматически рассчитывает необходимое количество мест на парковке при строительстве жилых домов. Об этом сообщил телеканал "360".Сервис "Расчет количества парковочных мест для зданий жилого назначения" доступен на геопортале Подмосковья. Система выдаст застройщикам минимальное число мест для хранения автомобилей, необходимое по закону."Сервис разработан в формате калькулятора и имеет простой, понятный в использовании интерфейс. Для расчета необходимо указать планируемую площадь квартир, а также исходные данные по нежилым объектам, размещаемым в рамках проекта, в том числе социальным", – отметил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Снижение трудозатрат и уменьшение сроков проектирования – главные задачи сервиса."Это удобный инструмент, который поможет экспертам значительно сократить время при расчете необходимых машино-мест, избежать неточностей и доработок проектов", – добавила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Новый цифровой сервис для расчета парковочных мест появился в Подмосковье

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗнаки "Парковка для инвалидов" и "Способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке" во дворе многоэтажного дома
Знаки Парковка для инвалидов и Способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке во дворе многоэтажного дома - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Московской области появился новый бесплатный онлайн-сервис для застройщиков. Он автоматически рассчитывает необходимое количество мест на парковке при строительстве жилых домов. Об этом сообщил телеканал "360".
Сервис "Расчет количества парковочных мест для зданий жилого назначения" доступен на геопортале Подмосковья. Система выдаст застройщикам минимальное число мест для хранения автомобилей, необходимое по закону.
"Сервис разработан в формате калькулятора и имеет простой, понятный в использовании интерфейс. Для расчета необходимо указать планируемую площадь квартир, а также исходные данные по нежилым объектам, размещаемым в рамках проекта, в том числе социальным", – отметил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Снижение трудозатрат и уменьшение сроков проектирования – главные задачи сервиса.
"Это удобный инструмент, который поможет экспертам значительно сократить время при расчете необходимых машино-мест, избежать неточностей и доработок проектов", – добавила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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