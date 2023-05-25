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В МИД ответили на призывы представителей ООН к продолжению зерновой сделки
В МИД ответили на призывы представителей ООН к продолжению зерновой сделки - РИА Новости, 25.05.2023
В МИД ответили на призывы представителей ООН к продолжению зерновой сделки
Если Россельхозбанк не подключат к SWIFT, а также если не будет прогресса по выполнению других системных проблем блокировки российского экспорта, то зерновой... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T22:27
2023-05-25T22:27
2023-05-25T22:27
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антониу гутерреш
оон
россельхозбанк
swift
зерновая сделка
в мире
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Если Россельхозбанк не подключат к SWIFT, а также если не будет прогресса по выполнению других системных проблем блокировки российского экспорта, то зерновой сделке придется искать альтернативы, заявили в МИД РФ. "Если "Россельхозбанк" не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других "системных" проблем, блокирующих наш сельхозэкспорт, то "черноморской инициативе" также придется подыскивать альтернативы. Например, разрекламированные ЕС наземные "коридоры солидарности", по которым в немалом объеме вывозится украинская продукция, правда с куда большими внутренними и внешними издержками", - говорится в сообщении на сайте ведомства. В ведомстве отметили, что комментарии представителей ООН, продолжающих призывать к продолжению и расширению зерновой сделки на фоне отсутствия прогресса по меморандуму Россия–ООН, выглядят парадоксально. "При этом западники все вместе и по отдельности не гнушаются враньем о том, что их рестрикции на российские удобрения и продовольствие якобы не распространяются. Нам не привыкать к подобному лицемерию и "двойным стандартам". Но такое откровенное и неприкрытое пренебрежение к ООН и лично к Антониу Гутеррешу, предложившему известный стамбульский "пакет" договоренностей, не может не вызывать удивления", - подчеркнули в ведомстве.
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россия, антониу гутерреш, оон, россельхозбанк, swift, зерновая сделка, в мире
Россия, Антониу Гутерреш, ООН, Россельхозбанк, SWIFT, Зерновая сделка, В мире
В МИД ответили на призывы представителей ООН к продолжению зерновой сделки
В МИД назвали призывы представителей ООН к продолжению зерновой сделки парадоксальными