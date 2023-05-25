https://ria.ru/20230525/sanktsii-1874149393.html

Шольц пообещал и впредь усиливать санкции против России

Шольц пообещал и впредь усиливать санкции против России - РИА Новости, 25.05.2023

Шольц пообещал и впредь усиливать санкции против России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад будет и впредь усиливать санкции против России и в особенности будет следить, чтобы не было их обхода, при этом в РФ... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T17:22

2023-05-25T17:22

2023-05-25T17:22

экономика

россия

германия

олаф шольц

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 25 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад будет и впредь усиливать санкции против России и в особенности будет следить, чтобы не было их обхода, при этом в РФ неоднократно заявляли, что санкции против нее наносят удар мировой экономике, а создаваемые Западом проблемы Россия решит. "Мы и далее будем поддерживать Украину политически, финансово, гуманитарно… кроме того, мы будем усиливать санкционное давление против России, и в особенности будем следить, чтобы наши санкции не обходились", - сказал Шольц по итогам переговоров с президентом Кипра Никосом Христодулидисом. Глава республики в четверг находится с официальным визитом в Берлине. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230523/sanktsii-1873608328.html

россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, германия, олаф шольц, санкции в отношении россии