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Шольц пообещал и впредь усиливать санкции против России - РИА Новости, 25.05.2023
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17:22 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/sanktsii-1874149393.html
Шольц пообещал и впредь усиливать санкции против России
Шольц пообещал и впредь усиливать санкции против России - РИА Новости, 25.05.2023
Шольц пообещал и впредь усиливать санкции против России
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад будет и впредь усиливать санкции против России и в особенности будет следить, чтобы не было их обхода, при этом в РФ... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T17:22
2023-05-25T17:22
экономика
россия
германия
олаф шольц
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 25 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад будет и впредь усиливать санкции против России и в особенности будет следить, чтобы не было их обхода, при этом в РФ неоднократно заявляли, что санкции против нее наносят удар мировой экономике, а создаваемые Западом проблемы Россия решит. "Мы и далее будем поддерживать Украину политически, финансово, гуманитарно… кроме того, мы будем усиливать санкционное давление против России, и в особенности будем следить, чтобы наши санкции не обходились", - сказал Шольц по итогам переговоров с президентом Кипра Никосом Христодулидисом. Глава республики в четверг находится с официальным визитом в Берлине. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230523/sanktsii-1873608328.html
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экономика, россия, германия, олаф шольц, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Германия, Олаф Шольц, Санкции в отношении России
Шольц пообещал и впредь усиливать санкции против России

Шольц пообещал и впредь усиливать санкции против России и следить, чтобы их не обходили

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 25 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад будет и впредь усиливать санкции против России и в особенности будет следить, чтобы не было их обхода, при этом в РФ неоднократно заявляли, что санкции против нее наносят удар мировой экономике, а создаваемые Западом проблемы Россия решит.
"Мы и далее будем поддерживать Украину политически, финансово, гуманитарно… кроме того, мы будем усиливать санкционное давление против России, и в особенности будем следить, чтобы наши санкции не обходились", - сказал Шольц по итогам переговоров с президентом Кипра Никосом Христодулидисом.
Глава республики в четверг находится с официальным визитом в Берлине.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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ЭкономикаРоссияГерманияОлаф ШольцСанкции в отношении России
 
 
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