https://ria.ru/20230525/sanktsii-1874110081.html

Вице-председатель "Шор" отреагировала на возможные санкции со стороны ЕС

Вице-председатель "Шор" отреагировала на возможные санкции со стороны ЕС - РИА Новости, 25.05.2023

Вице-председатель "Шор" отреагировала на возможные санкции со стороны ЕС

Вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер заявила, что считает расправой возможные санкции со стороны Евросоюза. РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T15:11

2023-05-25T15:11

2023-05-25T15:11

молдавия

кишинев

марина таубер

илан шор

евросоюз

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КИШИНЕВ, 25 мая - РИА Новости. Вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер заявила, что считает расправой возможные санкции со стороны Евросоюза. Евросоюз готовится ввести санкции против пяти граждан Молдавии, в список включены лидер партии "Шор" Илан Шор и экс-депутат Владимир Плахотнюк, санкции также коснутся Таубер и еще двух молдавских граждан, сообщило издание EUobserver со ссылкой на документ. Ожидается, что постпреды стран ЕС еще до пятницы утвердят санкции, которые вступят в силу на следующей неделе. "Ни США, ни ЕС, ни другие страны не имеют права вмешиваться в наши внутренние дела. На нас оказывается очень сильное давление, потому что мы представляем очень громкую и сильную оппозиционную партию и мы не согласны с тем, что делает власть. Это уже расправа со стороны Европейского союза, и мы видим, что они поддерживают только тех, кто одобряет их взгляды", – говорится в комментарии Таубер, опубликованном на сайте партии "Шор". По ее словам, европейские послы закрывают глаза на многие проблемы в Молдавии и не контролируют, как расходуются получаемые из ЕС средства. Глава МИД Молдавии Нику Попеску на заседании министров иностранных дел ЕС в феврале выступил с инициативой о наложении санкций против Плахотнюка и Шора. Совет ЕС 28 апреля одобрил новый механизм целевых ограничительных мер, которые предоставляют ЕС возможность вводить санкции против лиц, ответственных за поддержку или осуществление действий, якобы подрывающих или угрожающих суверенитету и независимости Молдавии, а также демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности страны. Ранее в мае Таубер заявила РИА Новости, что жители Молдавии теряют интерес к евроинтеграции из-за некомпетентного управления руководства страны. По ее мнению, проевропейская власть принесла в страну закрытие телеканалов, репрессии оппонентов, нищету, десятикратный рост тарифов на газ, инфляцию почти 40%, притом что ситуация в Молдавии продолжает ухудшаться. Таубер была задержана правоохранительными органами Молдавии 1 мая в аэропорту Кишинева, прокуроры обвинили политика в нарушении мер ограничения свободы (у нее была подписка о невыезде). Сама политик отметила, что она планировала выезд за рубеж на лечение, и соответствующее уведомление об этом было направлено надзорным органам заранее.

https://ria.ru/20230525/es-1874078267.html

https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html

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молдавия, кишинев, марина таубер, илан шор, евросоюз