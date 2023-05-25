https://ria.ru/20230525/samolety-1873984915.html

В Киеве планируют применять F-16 для сопровождения судов, пишут СМИ

В Киеве планируют применять F-16 для сопровождения судов, пишут СМИ - РИА Новости, 25.05.2023

В Киеве планируют применять F-16 для сопровождения судов, пишут СМИ

Официальные лица на Украине и в Восточной Европе начали прорабатывать сценарии использования западных истребителей для разных целей, в том числе для... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T04:06

2023-05-25T04:06

2023-05-25T04:06

в мире

киев

украина

черное море

дмитрий кулеба

f-16

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441438_1175:184:3072:1251_1920x0_80_0_0_7d1e00e37015948dc443cd5c86d1cc9e.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Официальные лица на Украине и в Восточной Европе начали прорабатывать сценарии использования западных истребителей для разных целей, в том числе для сопровождения судов, перевозящих зерно через Черное море, сообщает газета Foreign Policy. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывал передать Киеву истребители F-16, чтобы не подпускать российские корабли и самолеты к зерновому коридору в Черном море. "Украинские и восточноевропейские официальные лица уже начали прорабатывать сценарии использования западных истребителей: от противовоздушной обороны до непосредственной авиационной поддержки и даже сопровождения судов, перевозящих зерно через Черное море", - говорится в сообщении издания. Президент США Джо Байден на саммите G7 в Японии объявил о намерении союзников начать подготовку украинских летчиков к пилотированию американских F-16 и иных истребителей четвертого поколения западного производства. Как сообщали в Вашингтоне, пока не принято решение о том, кто и где будет обучать пилотов, но ожидается, что местом тренировок будет одна из европейских стран. Обучение начнется "в ближайшие недели или месяцы", сообщал Белый дом. По мере обучения будет принято решение о том, кто и в каком количестве передаст Украине истребители. Поставки планируются на долгосрочную перспективу, а не к ближайшим операциям Киева, сообщал Белый дом. Россия называет возможные поставки F-16 очередным этапом эскалации и предупреждает, что техника станет законной целью для российских сил.

https://ria.ru/20230525/samolety-1873984322.html

https://ria.ru/20230524/ukraina-1873950025.html

киев

украина

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, черное море, дмитрий кулеба, f-16