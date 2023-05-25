Рейтинг@Mail.ru
В Киеве планируют применять F-16 для сопровождения судов, пишут СМИ - РИА Новости, 25.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:06 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/samolety-1873984915.html
В Киеве планируют применять F-16 для сопровождения судов, пишут СМИ
В Киеве планируют применять F-16 для сопровождения судов, пишут СМИ - РИА Новости, 25.05.2023
В Киеве планируют применять F-16 для сопровождения судов, пишут СМИ
Официальные лица на Украине и в Восточной Европе начали прорабатывать сценарии использования западных истребителей для разных целей, в том числе для... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T04:06
2023-05-25T04:06
в мире
киев
украина
черное море
дмитрий кулеба
f-16
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441438_1175:184:3072:1251_1920x0_80_0_0_7d1e00e37015948dc443cd5c86d1cc9e.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Официальные лица на Украине и в Восточной Европе начали прорабатывать сценарии использования западных истребителей для разных целей, в том числе для сопровождения судов, перевозящих зерно через Черное море, сообщает газета Foreign Policy. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывал передать Киеву истребители F-16, чтобы не подпускать российские корабли и самолеты к зерновому коридору в Черном море. "Украинские и восточноевропейские официальные лица уже начали прорабатывать сценарии использования западных истребителей: от противовоздушной обороны до непосредственной авиационной поддержки и даже сопровождения судов, перевозящих зерно через Черное море", - говорится в сообщении издания. Президент США Джо Байден на саммите G7 в Японии объявил о намерении союзников начать подготовку украинских летчиков к пилотированию американских F-16 и иных истребителей четвертого поколения западного производства. Как сообщали в Вашингтоне, пока не принято решение о том, кто и где будет обучать пилотов, но ожидается, что местом тренировок будет одна из европейских стран. Обучение начнется "в ближайшие недели или месяцы", сообщал Белый дом. По мере обучения будет принято решение о том, кто и в каком количестве передаст Украине истребители. Поставки планируются на долгосрочную перспективу, а не к ближайшим операциям Киева, сообщал Белый дом. Россия называет возможные поставки F-16 очередным этапом эскалации и предупреждает, что техника станет законной целью для российских сил.
https://ria.ru/20230525/samolety-1873984322.html
https://ria.ru/20230524/ukraina-1873950025.html
киев
украина
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441438_1211:104:3072:1499_1920x0_80_0_0_af407983f002589fa8c1a29157403e6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, черное море, дмитрий кулеба, f-16
В мире, Киев, Украина, Черное море, Дмитрий Кулеба, F-16
В Киеве планируют применять F-16 для сопровождения судов, пишут СМИ

Foreign Policy: в Киеве обдумывают применение F-16 для сопровождения судов в Черном море

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Официальные лица на Украине и в Восточной Европе начали прорабатывать сценарии использования западных истребителей для разных целей, в том числе для сопровождения судов, перевозящих зерно через Черное море, сообщает газета Foreign Policy.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывал передать Киеву истребители F-16, чтобы не подпускать российские корабли и самолеты к зерновому коридору в Черном море.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Первая фаза обучения ВСУ полетам на F-16 пройдет в Британии, пишут СМИ
Вчера, 03:39
"Украинские и восточноевропейские официальные лица уже начали прорабатывать сценарии использования западных истребителей: от противовоздушной обороны до непосредственной авиационной поддержки и даже сопровождения судов, перевозящих зерно через Черное море", - говорится в сообщении издания.
Президент США Джо Байден на саммите G7 в Японии объявил о намерении союзников начать подготовку украинских летчиков к пилотированию американских F-16 и иных истребителей четвертого поколения западного производства. Как сообщали в Вашингтоне, пока не принято решение о том, кто и где будет обучать пилотов, но ожидается, что местом тренировок будет одна из европейских стран. Обучение начнется "в ближайшие недели или месяцы", сообщал Белый дом. По мере обучения будет принято решение о том, кто и в каком количестве передаст Украине истребители. Поставки планируются на долгосрочную перспективу, а не к ближайшим операциям Киева, сообщал Белый дом.
Россия называет возможные поставки F-16 очередным этапом эскалации и предупреждает, что техника станет законной целью для российских сил.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
СМИ: Запад отправит Зеленскому F-16 c изъяном
24 мая, 19:32
 
В миреКиевУкраинаЧерное мореДмитрий КулебаF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала