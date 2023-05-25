https://ria.ru/20230525/samolety-1873984322.html

Первая фаза обучения ВСУ полетам на F-16 пройдет в Британии, пишут СМИ

Первая фаза обучения ВСУ полетам на F-16 пройдет в Британии, пишут СМИ - РИА Новости, 25.05.2023

Первая фаза обучения ВСУ полетам на F-16 пройдет в Британии, пишут СМИ

Первая фаза обучения украинских пилотов полетам на истребителях F-16 пройдет в Британии, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на представителя британского РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T03:39

2023-05-25T03:39

2023-05-25T03:39

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

нато

f-16

владимир зеленский

андрей ермак

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Первая фаза обучения украинских пилотов полетам на истребителях F-16 пройдет в Британии, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на представителя британского правительства. По его данным, начальную подготовку пройдут около 20 летчиков. "Это будет наземная базовая подготовка украинских пилотов, которые затем будут готовы к более конкретному обучению на F-16", - добавил он. Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что обучение украинских летчиков на истребителях F-16 начнется очень скоро, речь, по его словам, идет о днях. Президент США Джо Байден на саммите G7 в Японии объявил о намерении союзников начать подготовку украинских летчиков к пилотированию американских F-16 и иных истребителей четвертого поколения западного производства. Как сообщали в Вашингтоне, пока не принято решение о том, кто и где будет обучать пилотов, но ожидается, что местом тренировок будет одна из европейских стран. Обучение начнется "в ближайшие недели или месяцы", сообщал Белый дом. По мере обучения будет принято решение о том, кто и в каком количестве передаст Украине истребители. Поставки планируются на долгосрочную перспективу, а не к ближайшим операциям Киева, сообщал Белый дом. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230524/ukraina-1873950025.html

https://ria.ru/20230524/istrebiteli-1873840457.html

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украина, россия, сша, нато, f-16, владимир зеленский, андрей ермак, в мире