https://ria.ru/20230525/sammit-1874210364.html
Лидеры стран ЕАЭС на саммите разговаривали откровенно, заявил Путин
Лидеры стран ЕАЭС на саммите разговаривали откровенно, заявил Путин - РИА Новости, 25.05.2023
Лидеры стран ЕАЭС на саммите разговаривали откровенно, заявил Путин
Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на прошедшем в Кремле заседании Высшего Евразийского экономического совета разговаривали друг с другом... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T20:43
2023-05-25T20:43
2023-05-25T20:59
евразийский экономический союз
владимир путин
россия
армения
азербайджан
никол пашинян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874068860_0:75:3069:1801_1920x0_80_0_0_b644690de648501abc70ef457f2e51dc.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на прошедшем в Кремле заседании Высшего Евразийского экономического совета разговаривали друг с другом откровенно по многим темам, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном."На мой взгляд, все мероприятие прошло на том уровне, на который мы и рассчитывали. Достаточно откровенно друг с другом разговаривали по очень многим позициям, благодарны также за то, что вы согласились с присутствием президента Азербайджана. Я думаю, во всяком случае с точки зрения развития региональных экономических связей, это полезно, это создает дополнительную площадку и возможность диалога по тем направлениям, которые не подвергаются никакому сомнению", - сказал Путин.По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета лидеры стран Союза подписали 15 документов.
https://ria.ru/20230525/eaes-1874174697.html
россия
армения
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874068860_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_2c8ffcc8cca5f6975f4d4b448d5f2da7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, владимир путин, россия, армения, азербайджан, никол пашинян
Евразийский экономический союз, Владимир Путин, Россия, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян
Лидеры стран ЕАЭС на саммите разговаривали откровенно, заявил Путин
Путин: лидеры стран ЕАЭС на саммите разговаривали откровенно и по многим темам