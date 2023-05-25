https://ria.ru/20230525/sammit-1874210364.html

Лидеры стран ЕАЭС на саммите разговаривали откровенно, заявил Путин

Лидеры стран ЕАЭС на саммите разговаривали откровенно, заявил Путин - РИА Новости, 25.05.2023

Лидеры стран ЕАЭС на саммите разговаривали откровенно, заявил Путин

Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на прошедшем в Кремле заседании Высшего Евразийского экономического совета разговаривали друг с другом... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T20:43

2023-05-25T20:43

2023-05-25T20:59

евразийский экономический союз

владимир путин

россия

армения

азербайджан

никол пашинян

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на прошедшем в Кремле заседании Высшего Евразийского экономического совета разговаривали друг с другом откровенно по многим темам, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном."На мой взгляд, все мероприятие прошло на том уровне, на который мы и рассчитывали. Достаточно откровенно друг с другом разговаривали по очень многим позициям, благодарны также за то, что вы согласились с присутствием президента Азербайджана. Я думаю, во всяком случае с точки зрения развития региональных экономических связей, это полезно, это создает дополнительную площадку и возможность диалога по тем направлениям, которые не подвергаются никакому сомнению", - сказал Путин.По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета лидеры стран Союза подписали 15 документов.

https://ria.ru/20230525/eaes-1874174697.html

россия

армения

азербайджан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

евразийский экономический союз, владимир путин, россия, армения, азербайджан, никол пашинян