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Лидеры стран ЕАЭС на саммите разговаривали откровенно, заявил Путин - РИА Новости, 25.05.2023
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20:43 25.05.2023 (обновлено: 20:59 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/sammit-1874210364.html
Лидеры стран ЕАЭС на саммите разговаривали откровенно, заявил Путин
Лидеры стран ЕАЭС на саммите разговаривали откровенно, заявил Путин - РИА Новости, 25.05.2023
Лидеры стран ЕАЭС на саммите разговаривали откровенно, заявил Путин
Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на прошедшем в Кремле заседании Высшего Евразийского экономического совета разговаривали друг с другом... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T20:43
2023-05-25T20:59
евразийский экономический союз
владимир путин
россия
армения
азербайджан
никол пашинян
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на прошедшем в Кремле заседании Высшего Евразийского экономического совета разговаривали друг с другом откровенно по многим темам, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном."На мой взгляд, все мероприятие прошло на том уровне, на который мы и рассчитывали. Достаточно откровенно друг с другом разговаривали по очень многим позициям, благодарны также за то, что вы согласились с присутствием президента Азербайджана. Я думаю, во всяком случае с точки зрения развития региональных экономических связей, это полезно, это создает дополнительную площадку и возможность диалога по тем направлениям, которые не подвергаются никакому сомнению", - сказал Путин.По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета лидеры стран Союза подписали 15 документов.
https://ria.ru/20230525/eaes-1874174697.html
россия
армения
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евразийский экономический союз, владимир путин, россия, армения, азербайджан, никол пашинян
Евразийский экономический союз, Владимир Путин, Россия, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян
Лидеры стран ЕАЭС на саммите разговаривали откровенно, заявил Путин

Путин: лидеры стран ЕАЭС на саммите разговаривали откровенно и по многим темам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Москве
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Москве
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на прошедшем в Кремле заседании Высшего Евразийского экономического совета разговаривали друг с другом откровенно по многим темам, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
«
"На мой взгляд, все мероприятие прошло на том уровне, на который мы и рассчитывали. Достаточно откровенно друг с другом разговаривали по очень многим позициям, благодарны также за то, что вы согласились с присутствием президента Азербайджана. Я думаю, во всяком случае с точки зрения развития региональных экономических связей, это полезно, это создает дополнительную площадку и возможность диалога по тем направлениям, которые не подвергаются никакому сомнению", - сказал Путин.
По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета лидеры стран Союза подписали 15 документов.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
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Евразийский экономический союзВладимир ПутинРоссияАрменияАзербайджанНикол Пашинян
 
 
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