https://ria.ru/20230525/rozysk-1874202629.html

МВД объявило в розыск бывшего преподавателя ВШЭ Сонина

МВД объявило в розыск бывшего преподавателя ВШЭ Сонина - РИА Новости, 26.05.2023

МВД объявило в розыск бывшего преподавателя ВШЭ Сонина

МВД объявило в розыск бывшего профессора Высшей школы экономики и преподавателя Чикагского университета Константина Сонина, следует из базы данных министерства. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-25T19:52

2023-05-25T19:52

2023-05-26T00:23

общество

константин сонин

чикагский университет

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. МВД объявило в розыск бывшего профессора Высшей школы экономики и преподавателя Чикагского университета Константина Сонина, следует из базы данных министерства.В графе основание для розыска написано: разыскивается по статье Уголовного кодекса.Сонин работал в ВШЭ с 2007 года. В 2014 году он ушел с поста проректора вуза, а летом 2022-го его уволили из университета. В марте следователи возбудили уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины. СК установил, что с апреля по июль прошлого года профессор в своем телеграм-канале размещал публикации с фейками о российских военных при проведении спецоперации. Как показало экспертное заключение, публикации содержат "лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды" в отношении вооруженных сил России.

https://ria.ru/20230517/blogery-1872478042.html

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общество, константин сонин, чикагский университет, высшая школа экономики (вшэ)