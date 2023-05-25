https://ria.ru/20230525/rozysk-1874202629.html
МВД объявило в розыск бывшего преподавателя ВШЭ Сонина
МВД объявило в розыск бывшего преподавателя ВШЭ Сонина - РИА Новости, 26.05.2023
МВД объявило в розыск бывшего преподавателя ВШЭ Сонина
МВД объявило в розыск бывшего профессора Высшей школы экономики и преподавателя Чикагского университета Константина Сонина, следует из базы данных министерства. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-25T19:52
2023-05-25T19:52
2023-05-26T00:23
общество
константин сонин
чикагский университет
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. МВД объявило в розыск бывшего профессора Высшей школы экономики и преподавателя Чикагского университета Константина Сонина, следует из базы данных министерства.В графе основание для розыска написано: разыскивается по статье Уголовного кодекса.Сонин работал в ВШЭ с 2007 года. В 2014 году он ушел с поста проректора вуза, а летом 2022-го его уволили из университета. В марте следователи возбудили уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины. СК установил, что с апреля по июль прошлого года профессор в своем телеграм-канале размещал публикации с фейками о российских военных при проведении спецоперации. Как показало экспертное заключение, публикации содержат "лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды" в отношении вооруженных сил России.
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общество, константин сонин, чикагский университет, высшая школа экономики (вшэ)
Общество, Константин Сонин, Чикагский университет, Высшая школа экономики (ВШЭ)
МВД объявило в розыск бывшего преподавателя ВШЭ Сонина
МВД объявило в розыск преподавателя Чикагского университета, экс-профессора ВШЭ Сонина