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МВД объявило в розыск бывшего преподавателя ВШЭ Сонина - РИА Новости, 26.05.2023
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19:52 25.05.2023 (обновлено: 00:23 26.05.2023)
https://ria.ru/20230525/rozysk-1874202629.html
МВД объявило в розыск бывшего преподавателя ВШЭ Сонина
МВД объявило в розыск бывшего преподавателя ВШЭ Сонина - РИА Новости, 26.05.2023
МВД объявило в розыск бывшего преподавателя ВШЭ Сонина
МВД объявило в розыск бывшего профессора Высшей школы экономики и преподавателя Чикагского университета Константина Сонина, следует из базы данных министерства. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-25T19:52
2023-05-26T00:23
общество
константин сонин
чикагский университет
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. МВД объявило в розыск бывшего профессора Высшей школы экономики и преподавателя Чикагского университета Константина Сонина, следует из базы данных министерства.В графе основание для розыска написано: разыскивается по статье Уголовного кодекса.Сонин работал в ВШЭ с 2007 года. В 2014 году он ушел с поста проректора вуза, а летом 2022-го его уволили из университета. В марте следователи возбудили уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины. СК установил, что с апреля по июль прошлого года профессор в своем телеграм-канале размещал публикации с фейками о российских военных при проведении спецоперации. Как показало экспертное заключение, публикации содержат "лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды" в отношении вооруженных сил России.
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общество, константин сонин, чикагский университет, высшая школа экономики (вшэ)
Общество, Константин Сонин, Чикагский университет, Высшая школа экономики (ВШЭ)
МВД объявило в розыск бывшего преподавателя ВШЭ Сонина

МВД объявило в розыск преподавателя Чикагского университета, экс-профессора ВШЭ Сонина

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Главного управления МВД России по городу Москве
Здание Главного управления МВД России по городу Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Главного управления МВД России по городу Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. МВД объявило в розыск бывшего профессора Высшей школы экономики и преподавателя Чикагского университета Константина Сонина, следует из базы данных министерства.
© Фото : МВД РФКарточка из базы данных розыска МВД на Константина Сонина
Карточка из базы данных розыска МВД на Константина Сонина - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© Фото : МВД РФ
Карточка из базы данных розыска МВД на Константина Сонина
В графе основание для розыска написано: разыскивается по статье Уголовного кодекса.
Сонин работал в ВШЭ с 2007 года. В 2014 году он ушел с поста проректора вуза, а летом 2022-го его уволили из университета. В марте следователи возбудили уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины. СК установил, что с апреля по июль прошлого года профессор в своем телеграм-канале размещал публикации с фейками о российских военных при проведении спецоперации. Как показало экспертное заключение, публикации содержат "лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды" в отношении вооруженных сил России.
Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Карпук* и блогер Майкл Наки* - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
В Москве двух блогеров будут судить за фейки об армии
17 мая, 19:27
 
ОбществоКонстантин СонинЧикагский университетВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
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