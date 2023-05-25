https://ria.ru/20230525/rostics-1874054311.html

В России открылись более 60 ресторанов Rostic's за последний месяц

В России открылись более 60 ресторанов Rostic's за последний месяц - РИА Новости, 25.05.2023

В России открылись более 60 ресторанов Rostic's за последний месяц

Преемник KFC в России, сеть Rostic's, за последний месяц открыла 64 ресторана под новым брендом в Москве, Московской области, Ханты-Мансийском автономном... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T12:14

2023-05-25T12:14

2023-05-25T14:04

kfc

россия

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Преемник KFC в России, сеть Rostic's, за последний месяц открыла 64 ресторана под новым брендом в Москве, Московской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Ижевске и Перми, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. Флагманский ресторан Rostic's открылся 25 апреля на месте KFC на Тверской-Ямской улице в Москве, у метро Маяковская. "На 25 мая в Москве, Московской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Ижевске и Перми открыто 64 ресторана под брендом Rostic's. Рассчитываем, что до конца года будет ребрендировано две трети сети", - сообщили в компании. Там отметили, что в Ижевске был открыт и абсолютно новый ресторан бренда в формате drive. "С момента открытия рестораны (Rostic's - ред.) посетило более 2 миллионов гостей. За это время мы поставили много рекордов, в частности, на территории Ханты-Мансийского автономного округа: рекордная посещаемость была зафиксирована у ресторанов в Сургуте, Когалыме, Ханты-Мансийске. Но мы также видим, что в Москве и области гости тоже очень соскучились и активно ходят в наши рестораны", - отметили в компании.В пресс-службе также уточнили, что цены за последний месяц в ресторанах сети не менялись и остаются одинаковыми как в Rostic's, так и в KFC. В компании также уточнили, что на сегодняшний день они владеют 66 из 70 ресторанов, которые раньше принадлежали непосредственно KFC, четыре ресторана были закрыты.В прошлом году Yum! Brands приостановила деятельность в России 70 ресторанов, принадлежащих непосредственно KFC. Ижевский франчайзи сети "Смарт Сервис Лтд" приобрел российский бизнес Yum! Restaurants и теперь не только владеет 66 ресторанами, но и стал франчайзером более чем тысячи партнерских ресторанов. А в середине мая текущего года "Смарт Сервис" приобрел также бизнес польского Am Rest, управлявшего 215 ресторанами KFC в России по франшизе.

https://ria.ru/20230525/linzy-1874045963.html

https://ria.ru/20230425/rostics-1867535892.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

kfc, россия