https://ria.ru/20230525/roskachestvo-1874039734.html

Роскачество выяснило, где и когда лучше всего покупать авиабилеты

Роскачество выяснило, где и когда лучше всего покупать авиабилеты - РИА Новости, 25.05.2023

Роскачество выяснило, где и когда лучше всего покупать авиабилеты

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества протестировали популярные приложения для поиска и покупки авиабилетов, а также развеяли популярные мифы,... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T11:47

2023-05-25T11:47

2023-05-25T11:47

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества протестировали популярные приложения для поиска и покупки авиабилетов, а также развеяли популярные мифы, например, о том, что покупать билеты после обеда дешевле, сообщили в пресс-службе организации.Метапоисковики и туристыИсследовалась работа сервисов OneTwoTrip, "Авиасейлс", "Tуту", OZON, "Купибилет", City.Travel, Mego.travel, "Яндекс Путешествия".Опрос на портале Роскачества показал, что 41 процент пользователей хотя бы раз в полгода покупают авиабилеты. 55 процентов из них – для поездок на отдых. Большинство (77 процентов) отметили, что в основном путешествуют внутри России.При этом 45 процентов респондентов покупают билеты напрямую на официальных сайтах авиакомпаний, 16 процентов ищут и покупают на сайтах метапоисковиков (Avisales, "Яндекс Путешествия" и др.). 14 и 10 процентов делают это через мобильные приложения авиакомпаний и метапоисковиков, соответственно.Удобство использованияИспытания проводились по 145 критериям для Android и 142 для iOS. Выяснилось, что у "Авиасейлс", "Tуту" и "Купибилет" реализована авторизация через аккаунты социальных сетей. Авторизация по номеру телефона возможна в приложениях OZON и "Яндекс Путешествия". Опция, чтобы добавить детей, есть во всех приложениях.Лидер по количеству критериев сортировки – "Авиасейлс". Только у него возможность указать время вылета обратно, а также градация по пользовательскому рейтингу (от лучшего к худшему). Приложение стало лучшим и по фильтрации, предлагая пользователям во многом уникальный набор фильтров для удобства поиска рейсов: без пересадок с визой, по открытым странам и даже по модели самолета.Для оценки удобства использования мобильных приложений, исследователи опирались на результаты тестирования 168 респондентов. В лидерах – "Авиасейлс" и "Tуту".Доступность приложений для людей с ограничениями по здоровью, по данным исследования, лучше реализована на Android.Возврат денежных средств в большинстве случаев завязан на "Условия возврата и обмена", которые высвечиваются при заказе билетов в приложении.С этим документом необходимо внимательно ознакомиться до покупки. В исследовании только в приложении "Купибилет" отсутствует информация об условиях обмена и возврата билетов.Технически денежные средства возвращаются на карту, с которой было произведено списание.Безопасность и личные данныеТрекеры Google Analytics и другие присутствуют только у приложений City.Travel, Ozon и Яндекс.Путешествия. Все остальные приложения или не используют трекеры вовсе, или используют платную их версию от сторонних разработчиков."Трекер является частью приложения и отслеживает действия пользователя. Изначально его цель – помогать разработчикам развивать свой продукт и следить за пользовательскими предпочтениями, – объяснил Сергей Кузьменко, руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества. – Но с точки зрения сохранности метаданных трекер должен быть или платным от крупной аналитической компании, или от самого разработчика". Он напомнил, что все данные, получаемые трекером, поступают сперва в аналитическую компанию, изготовившую данное программное обеспечение, а затем отправляются разработчикам.По данным исследования, запрашивают только необходимые разрешения и разъясняют пользователю, для чего это нужно, три приложения — OneTwoTrip, "Купибилет" и Mego.travel.City.Travel запрашивает больше всего разрешений: просмотр данных, статус телефона, а также изменение и удаление на общем накопителе.Как показал анализ политик конфиденциальности, семь приложений могут передавать данные третьим лицам для осуществления своей деятельности. "Авиасейлс" обозначил, что не передает данные третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.Как сэкономить: мифы и реальностьЭксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества протестировали не только приложения, но и распространенные мифы и рекомендации, как экономить на авиабилетах. На деле работают далеко не все.

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https://ria.ru/20230520/gruziya-1873081655.html

https://ria.ru/20230404/moshenniki-1862666029.html

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https://ria.ru/20230524/aviabilety-1873892831.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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