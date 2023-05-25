https://ria.ru/20230525/remont-1874070107.html

На Кубани в 2023 году отремонтируют 640 школ и детсадов, заявил Кондратьев

На Кубани в 2023 году отремонтируют 640 школ и детсадов, заявил Кондратьев - РИА Новости, 25.05.2023

На Кубани в 2023 году отремонтируют 640 школ и детсадов, заявил Кондратьев

Власти Кубани направят 2,4 миллиарда рублей на ремонт 640 образовательных организаций Краснодарского края в 2023 году, сообщил губернатор Краснодарского края... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T13:07

2023-05-25T13:07

2023-05-25T13:07

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 25 мая - РИА Новости. Власти Кубани направят 2,4 миллиарда рублей на ремонт 640 образовательных организаций Краснодарского края в 2023 году, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Одной из важнейших задач является создание комфортных условий обучения детей как в городах, так и в сельских населенных пунктах - обновление и модернизация образовательных организаций. В 2023 году мы отремонтируем 640 учреждений, на эти цели направим более 2,4 миллиарда рублей", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Он отметил, что в модернизацию школ и детских садов будут входить замена кровли, окон и ограждений. Будут приведены в порядок фасады и учебные кабинеты, отремонтированы инженерные сети, обновлены актовые и спортивные залы, пищеблоки, благоустроены прилегающие территории. Кроме того, в общеобразовательных организациях обновляют и техническое оснащение: новые учебники и пособия, интерактивное оборудование и мебель для кабинетов, инвентарь для спортивных залов, добавляют в пресс-службе. Уточняется, что на сегодняшний день в Краснодарском крае одновременно строятся более 60 учреждений, из них до конца года возведут 20 школ и 23 детских сада. Ранее заместитель главы региона Анна Минькова рассказала, что в 2022 году было построено 16 школ и 10 детских садов, а также отремонтированы еще 860 образовательных организаций.

https://ria.ru/20230524/kuban-1873897274.html

краснодарский край

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Влада Копылова

краснодарский край, вениамин кондратьев