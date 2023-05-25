https://ria.ru/20230525/reka-1873985193.html

На Чукотке разлившаяся река подтопила взлетно-посадочную полосу

На Чукотке разлившаяся река подтопила взлетно-посадочную полосу - РИА Новости, 25.05.2023

На Чукотке разлившаяся река подтопила взлетно-посадочную полосу

Осадки привели к подъему уровня реки Майн на Чукотке и вызвали подтопления взлетно-посадочной полосы и дороги в селе Ваеги, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T04:17

2023-05-25T04:17

2023-05-25T04:17

происшествия

чукотка

россия

анадырь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 25 мая – РИА Новости. Осадки привели к подъему уровня реки Майн на Чукотке и вызвали подтопления взлетно-посадочной полосы и дороги в селе Ваеги, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ. Накануне спасатели предупредили, что дождь может привести к подъему уровня воды в реке Майн у села Ваеги до 970 сантиметров, что выше уровня неблагоприятного явления на 20 сантиметров. Также по 31 мая на реке Майн у Ваеги, реке Анадырь у села Марково и села Усть-Белая возможно незначительное превышение отметки неблагоприятного явления на 10-20 сантиметров. "По состоянию на 12.00 (3.00 мск) 25 мая уровень реки Майн в селе Ваеги составляет 931 сантиметр, спад на восемь сантиметров за 4 часа, при отметке неблагоприятного явления в 950 сантиметров, опасного – в 1065. Подтопило 50% взлётно-посадочной полосы, дорогу к складам ГСМ Чукоткоммунхоз", - сказал собеседник агентства. По его словам, в селе Усть-Белая подтоплений нет. В главке добавили, что сейчас дождь в районе не идет. По данным администрации Анадырского района, в Ваеги работают два пункта временного размещения, по одному – в селах Усть-Белая и Марково.

https://ria.ru/20230525/vulkan-1873984026.html

https://ria.ru/20230520/yakutiya-1873075133.html

чукотка

россия

анадырь

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происшествия, чукотка, россия, анадырь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)