https://ria.ru/20230525/razvedka-1873988233.html
В США усомнились в сохранении Зеленским контроля над Украиной
В США усомнились в сохранении Зеленским контроля над Украиной - РИА Новости, 25.05.2023
В США усомнились в сохранении Зеленским контроля над Украиной
Президент Украины Владимир Зеленский мог потерять контроль над страной из-за ГУР, написал обозреватель The American Conservative Брэдли Делвин. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T06:17
2023-05-25T06:17
2023-05-25T09:56
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский мог потерять контроль над страной из-за ГУР, написал обозреватель The American Conservative Брэдли Делвин."Неужели Зеленский потерял контроль над своей страной из-за служб разведки? Его понизили до уровня главного сборщика пожертвований?" — задался вопросом Делвин.По его мнению, о потере президентом Украины власти свидетельствуют попытки Киева атаковать российскую территорию вопреки стараниям США убедить украинскую разведку не делать этого. Зеленский, однако, заявлял, что не был знаком с планами ГУР и не знал о планируемых атаках.Журналист также подчеркнул, что ранее Вашингтон оправдывал отправку вооружения Украине тем, что та "выигрывала", а теперь военное спонсирование объясняют бедственным положением Киева на фронте. Автор считает, что на самом деле рациональной причины поддерживать Украину не существует.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20230524/ukraina-1873913563.html
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в мире, сша, киев, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато
В мире, США, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО
В США усомнились в сохранении Зеленским контроля над Украиной
TAC: Зеленский мог потерять контроль над Украиной из-за служб разведки