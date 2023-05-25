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Разминирование сельхозземель в ДНР займет несколько лет, заявил министр - РИА Новости, 25.05.2023
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06:19 25.05.2023 (обновлено: 09:49 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/razminirovanie-1873988830.html
Разминирование сельхозземель в ДНР займет несколько лет, заявил министр
Разминирование сельхозземель в ДНР займет несколько лет, заявил министр - РИА Новости, 25.05.2023
Разминирование сельхозземель в ДНР займет несколько лет, заявил министр
Процесс разминирования сельхозугодий в ДНР может занять несколько лет, заявил РИА Новости исполняющий обязанности заместителя председателя правительства —... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T06:19
2023-05-25T09:49
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 25 мая — РИА Новости. Процесс разминирования сельхозугодий в ДНР может занять несколько лет, заявил РИА Новости исполняющий обязанности заместителя председателя правительства — министр агропромышленной политики и продовольствия республики Артем Крамаренко."План такой есть (по разминированию. — Прим. ред.). Ключевое его условие: сразу следом за саперами идут тракторы, которые запахивают и засевают, чтобы мы смогли использовать эти земли. Здесь мы активно работаем с нашими коллегами, сформировали пакет заявок на более чем 40 тысяч (гектаров. — Прим. ред.). За последнее время провели уточнение по позициям на 22 тысячи гектаров. &lt;...&gt; Процесс длительный, займет он в действительности не один год", — добавил Крамаренко.По его словам, в неделю в республике разминируют более ста гектаров. Так, за прошлую неделю в ДНР разминировали 135 гектаров. На следующий неделе объем составит 233 гектара, спрогнозировал министр.
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донецкая народная республика
Донецкая Народная Республика
Разминирование сельхозземель в ДНР займет несколько лет, заявил министр

Министр Крамаренко: разминирование сельхозземель в ДНР может занять несколько лет

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСапер группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра ВС России
Сапер группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра ВС России - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости
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Сапер группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра ВС России. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 мая — РИА Новости. Процесс разминирования сельхозугодий в ДНР может занять несколько лет, заявил РИА Новости исполняющий обязанности заместителя председателя правительства — министр агропромышленной политики и продовольствия республики Артем Крамаренко.
"План такой есть (по разминированию. — Прим. ред.). Ключевое его условие: сразу следом за саперами идут тракторы, которые запахивают и засевают, чтобы мы смогли использовать эти земли. Здесь мы активно работаем с нашими коллегами, сформировали пакет заявок на более чем 40 тысяч (гектаров. — Прим. ред.). За последнее время провели уточнение по позициям на 22 тысячи гектаров. <...> Процесс длительный, займет он в действительности не один год", — добавил Крамаренко.
По его словам, в неделю в республике разминируют более ста гектаров. Так, за прошлую неделю в ДНР разминировали 135 гектаров. На следующий неделе объем составит 233 гектара, спрогнозировал министр.
 
Донецкая Народная Республика
 
 
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