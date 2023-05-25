https://ria.ru/20230525/razminirovanie-1873988830.html

Разминирование сельхозземель в ДНР займет несколько лет, заявил министр

Разминирование сельхозземель в ДНР займет несколько лет, заявил министр - РИА Новости, 25.05.2023

Разминирование сельхозземель в ДНР займет несколько лет, заявил министр

Процесс разминирования сельхозугодий в ДНР может занять несколько лет, заявил РИА Новости исполняющий обязанности заместителя председателя правительства —... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T06:19

2023-05-25T06:19

2023-05-25T09:49

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808121721_0:0:2795:1573_1920x0_80_0_0_8afeaac0acbbbd30db25fad4ae1babb6.jpg

ДОНЕЦК, 25 мая — РИА Новости. Процесс разминирования сельхозугодий в ДНР может занять несколько лет, заявил РИА Новости исполняющий обязанности заместителя председателя правительства — министр агропромышленной политики и продовольствия республики Артем Крамаренко."План такой есть (по разминированию. — Прим. ред.). Ключевое его условие: сразу следом за саперами идут тракторы, которые запахивают и засевают, чтобы мы смогли использовать эти земли. Здесь мы активно работаем с нашими коллегами, сформировали пакет заявок на более чем 40 тысяч (гектаров. — Прим. ред.). За последнее время провели уточнение по позициям на 22 тысячи гектаров. <...> Процесс длительный, займет он в действительности не один год", — добавил Крамаренко.По его словам, в неделю в республике разминируют более ста гектаров. Так, за прошлую неделю в ДНР разминировали 135 гектаров. На следующий неделе объем составит 233 гектара, спрогнозировал министр.

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика